Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Heidi Klum
Heidi und Leni Klum verzaubern in Kirschblüten-Dessous

Heidi und Leni Klum verzaubern in Kirschblüten-Dessous

- Melina Becker
Lesezeit: 2 min

Heidi Klum (52) und Leni Klum (21) läuten den Frühling mit einer neuen Dessous-Kampagne ein. Für die italienische Lingerie-Marke Intimissimi posieren Mutter und Tochter in einem gigantischen Meer aus Kirschblüten und präsentieren die neue Limited Edition mit dem Namen "Cherry Blossom". Die Kampagne, deren Fotos dem Magazin OE24 vorliegen, verspricht Romantik, Lebensfreude und moderne Weiblichkeit. Während Leni in zarten Pastelltönen verzaubert, setzt Heidi auf kräftige Statement-Farben. Die beiden Models zeigen damit, dass sie nicht nur privat ein eingespieltes Team sind, sondern auch vor der Kamera perfekt harmonieren und gemeinsam für sommerliche Temperaturen sorgen.

Die neue Kollektion spielt mit unterschiedlichen Looks, die verschiedene Facetten von Weiblichkeit unterstreichen. Leni trägt dabei Dessous in "Icy Pink", zartem Rosa mit verspielten Kirsch-Details, die den romantischen Charakter der Kampagne betonen. Heidi hingegen präsentiert sich in kräftigem Magenta und verkörpert damit die selbstbewusste Frau, die genau weiß, was sie will. Hinter der Kamera standen mit Star-Fotograf Rankin (59) und Creative Director Thomas Hayo zwei alte Bekannte aus der Germany's Next Topmodel-Welt, was man jedem einzelnen Shot ansieht.

Heidi und Leni haben in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera gestanden und sind mittlerweile ein etabliertes Mutter-Tochter-Duo in der Modewelt. Während die erfahrene Heidi mit ihrer jahrelangen Karriere für zeitlose Stärke steht, verkörpert Leni die neue Generation – authentisch, cool und selbstsicher. Seit 2019 ist Heidi mit Tom Kaulitz (36) verheiratet, Leni ist die älteste ihrer vier Kinder. Die beiden zeigen immer wieder, dass sie nicht nur beruflich, sondern auch privat ein starkes Team sind und sich gegenseitig unterstützen. Ihre gemeinsame Kampagne ist ab jetzt online und in allen Stores erhältlich.

Heidi und Leni Klum, August 2025
Getty Images
Heidi und Leni Klum, August 2025
Leni und Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025
action press / Dede / BACKGRID
Leni und Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025
Heidi Klum und Leni Klum im Januar 2025
Getty Images
Heidi Klum und Leni Klum im Januar 2025
Trifft Intimissimis "Cherry Blossom"-Edition euren Mode-Nerv?
In diesem Artikel