Heidi und Leni Klum verzaubern in Kirschblüten-Dessous

Heidi Klum (52) und Leni Klum (21) läuten den Frühling mit einer neuen Dessous-Kampagne ein. Für die italienische Lingerie-Marke Intimissimi posieren Mutter und Tochter in einem gigantischen Meer aus Kirschblüten und präsentieren die neue Limited Edition mit dem Namen "Cherry Blossom". Die Kampagne, deren Fotos dem Magazin OE24 vorliegen, verspricht Romantik, Lebensfreude und moderne Weiblichkeit. Während Leni in zarten Pastelltönen verzaubert, setzt Heidi auf kräftige Statement-Farben. Die beiden Models zeigen damit, dass sie nicht nur privat ein eingespieltes Team sind, sondern auch vor der Kamera perfekt harmonieren und gemeinsam für sommerliche Temperaturen sorgen.

Die neue Kollektion spielt mit unterschiedlichen Looks, die verschiedene Facetten von Weiblichkeit unterstreichen. Leni trägt dabei Dessous in "Icy Pink", zartem Rosa mit verspielten Kirsch-Details, die den romantischen Charakter der Kampagne betonen. Heidi hingegen präsentiert sich in kräftigem Magenta und verkörpert damit die selbstbewusste Frau, die genau weiß, was sie will. Hinter der Kamera standen mit Star-Fotograf Rankin (59) und Creative Director Thomas Hayo zwei alte Bekannte aus der Germany's Next Topmodel-Welt, was man jedem einzelnen Shot ansieht.

Heidi und Leni haben in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera gestanden und sind mittlerweile ein etabliertes Mutter-Tochter-Duo in der Modewelt. Während die erfahrene Heidi mit ihrer jahrelangen Karriere für zeitlose Stärke steht, verkörpert Leni die neue Generation – authentisch, cool und selbstsicher. Seit 2019 ist Heidi mit Tom Kaulitz (36) verheiratet, Leni ist die älteste ihrer vier Kinder. Die beiden zeigen immer wieder, dass sie nicht nur beruflich, sondern auch privat ein starkes Team sind und sich gegenseitig unterstützen. Ihre gemeinsame Kampagne ist ab jetzt online und in allen Stores erhältlich.

Getty Images Heidi und Leni Klum, August 2025

action press / Dede / BACKGRID Leni und Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025

Getty Images Heidi Klum und Leni Klum im Januar 2025