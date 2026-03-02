Zum 10. Geburtstag: Neue Fotos von Prinz Oscar von Schweden

Prinz Oscar von Schweden (10) feiert heute seinen zehnten Geburtstag. Anlässlich des besonderen Tages veröffentlichte das schwedische Königshaus neue Fotos des jungen Royals auf seinem offiziellen Instagram-Account. Auf den Schnappschüssen präsentiert sich Oscar lässig in einem blauen Pullover und lächelt entspannt in die Kamera. Ein weiteres Bild zeigt ihn an der Seite seiner großen Schwester Prinzessin Estelle (14) – beide ganz leger und ohne royalen Pomp. Nach schwedischer Tradition dürfte der Geburtstag für den Sohn von Kronprinzessin Victoria (48) und Prinz Daniel (52) standesgemäß mit einem Ständchen und einer Torte direkt am Bett begonnen haben.

Die privaten Feierlichkeiten hält der Palast wie gewohnt diskret hinter verschlossenen Türen. Gemeinsam mit seiner Mutter Victoria, seinem Vater Daniel und seiner 14-jährigen Schwester Estelle wird im Hause Bernadotte vermutlich ausgiebig gefeiert. Die veröffentlichten Aufnahmen stammen aus derselben Fotoserie, aus der bereits vergangene Woche Bilder zu Estelles Ehrentag geteilt wurden. In den sozialen Netzwerken stapeln sich bereits die Glückwünsche für den nunmehr zweistelligen Prinzen.

Für die schwedischen Royals herrscht derzeit Hochbetrieb in Sachen Geburtstagspartys. Estelle hatte erst vor wenigen Tagen ihren Ehrentag gefeiert, und schon bald steht der nächste Termin an: Oscars Cousine Prinzessin Adrienne (7) wird am 9. März acht Jahre alt. In Stockholm jagt derzeit eine Torte die nächste, und langweilig wird der königlichen Familie im Moment sicher nicht. Schweden scheint im Party-Fieber zu sein, während sich die royalen Feierlichkeiten fortsetzen.

Instagram/ Kungahuset Prinz Oscars offizielles Foto anlässlich seines 10. Geburtstages

Instagram/Kungahuset Prinzessin Estelle und Prinz Oscar, März 2026

ActionPress / Dutch Press Photo Agency Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria von Schweden