Ali Larter spricht emotional über Tod von James Van der Beek

Ali Larter (50) hat sich erstmals öffentlich zum Tod ihres ehemaligen Schauspielkollegen James Van der Beek (†48) geäußert. Bei den Actor Awards 2026 sprach die 50-Jährige am 1. März mit Entertainment Tonight über den Verlust des Schauspielers, der im Alter von 48 Jahren an Krebs gestorben war. "Mein Herz ist bei Kimberly und seinen sechs wunderschönen Kindern", sagte Ali und fügte hinzu: "Er hatte einfach so viel Anmut in sich und das ist wirklich das, was er der Welt geschenkt hat. Mein Herz ist bei seiner Familie." Die Schauspielerin zeigte sich sichtlich bewegt von dem Verlust ihres früheren Co-Stars.

Ali und James hatten 1999 gemeinsam für den Sportfilm "Varsity Blues" vor der Kamera gestanden. In der Komödie spielte James die Hauptrolle des Jonathan "Mox" Moxon, einen akademisch erfolgreichen, aber rebellischen Ersatz-Quarterback eines High-School-Football-Teams, während Ali die Rolle der Darcy Sears übernahm. Neben den beiden waren auch Jon Voight (87), Scott Caan (49) sowie die mittlerweile verstorbenen Schauspieler Paul Walker (†40) und Ron Lester in dem Film zu sehen. James' Tod wurde am 11. Februar über seine Instagram-Seite bekannt gegeben, wo es in einem Statement hieß: "Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich von uns gegangen. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glaube und Anmut gemeistert."

James hatte im November 2024 öffentlich gemacht, dass er an Darmkrebs im Stadium III erkrankt war. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und Schritte unternommen, um sie zu bewältigen, mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie", sagte er damals gegenüber dem Magazin People. Die ersten Symptome hatte er bereits 2023 bemerkt, die Krebserkrankung wurde bei einer Darmspiegelung entdeckt. In einem Interview im Dezember 2025 bezeichnete James die Krebsdiagnose als "das Beste", was ihm je passiert sei, weil sie ihn dazu gebracht habe, wichtige Veränderungen in seinem Leben vorzunehmen. Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau Kimberly Van Der Beek, mit der er seit August 2010 verheiratet war, sowie die gemeinsamen sechs Kinder Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua und Jeremiah.

Collage: Ali Larter und James Van der Beek

Ali Larter bei einem Event in Los Angeles im Januar 2020

