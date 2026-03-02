"Let's Dance"-Auftakt: Sie sind Joachim Llambis Favoriten

Der große Let's Dance-Auftakt ist über die Bühne gegangen – und Joachim Llambi (61) hat seine Favoriten schon klar im Blick. In der frisch gestarteten 19. Staffel der RTL-Show traten am Freitagabend 14 Promis an, um sich den "Dancing Star"-Titel zu sichern. Am Morgen danach verriet Kultjuror Joachim gegenüber Bild, wer ihn besonders beeindruckt hat. "Meine Top-Drei sind Jan Kittmann, Joel Mattli und Anna-Carina Woitschack", sagte er. Alle drei hätten ihn bereits in der Kennenlernshow so überzeugt, dass er sie aktuell als heißeste Titelanwärter sieht.

Vor allem Jans Auftritt blieb dem strengen Tanzexperten im Kopf. "Jan war sehr elegant, besonders im ruhigen Wiener Walzer. Seine Technik stimmt, und sein Körper hat sich wunderbar von Fuß zu Fuß bewegt", lobte Joachim. Bei Joel, der vielen TV-Zuschauern aus "Ninja Warrior" bekannt ist, geriet der Juror ebenfalls ins Schwärmen: "Joel ist ein unheimlich sympathischer Kerl. Seine Körperpositionen waren hervorragend für den Jive, er ist schnell auf dem Fuß, sehr rhythmisch und technisch stark, und das ist immer die Grundvoraussetzung für gutes Tanzen." Auf die möglichen Tanz-Duelle zwischen den beiden Männern freut sich Joachim nach eigenen Worten jetzt schon. Auch Anna-Carina hinterließ mit ihrem ersten Tanz einen bleibenden Eindruck: "Anna-Carina bringt viel Femininität mit, enorm wichtig für eine gute Partnerarbeit. Sie hatte Energie, Ausstrahlung und spürbar Spaß, gerade im Jive ein entscheidender Faktor."

Joachim ist bekannt dafür, dass er zwar hart, aber fair urteilt. In der Show gilt er als einer, der sich von prominenten Namen nicht beeindrucken lässt, sondern vor allem auf Technik, Haltung und Ausdruck achtet. Immer wieder betont der ehemalige Profitänzer in Interviews, wie wichtig ihm die Entwicklung der Kandidaten über die Wochen hinweg ist. Während er sich von einigen Kandidaten bei der Kennenlernshow mehr erhofft hatte, konnten ihn Jan, Joel und Anna-Carina überzeugen. "Alle drei zeigen vollen Einsatz, nehmen die Challenge an, genau das will ich sehen", fasste er zusammen. Dass der Juror seine Favoriten schon so früh benennt, könnte für Jan, Joel und Anna-Carina ein zusätzlicher Motivationsschub sein – schließlich wissen sie nun, dass der gefürchtete Punkterichter ihnen genau auf die Füße schaut.

Instagram / joachim_llambi Joachim Llambi, Juror bei "Let's Dance"

RTL Jan Kittmann, GZSZ-Star

RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" 2026