Peter Andre hofft auf Enkel: Sohn Junior zieht zur Freundin

Laut Mirror steht Peter Andre (53) vor einem besonderen Lebensabschnitt: Sein Sohn Junior (20) ist gerade zu seiner Freundin gezogen, wie der Sänger jetzt in seiner Kolumne für das Magazin new! verriet. Während viele Eltern den Auszug ihrer Kinder mit Wehmut betrachten, hat der 53-Jährige eine "etwas andere" Sichtweise auf das Thema. "Ich habe die Hoffnung, dass eines unserer Kinder irgendwann Kinder haben wird, und wir werden das alles noch einmal erleben – als Großeltern!", erklärte Peter. Der Musiker ist Vater von fünf Kindern: Junior und Princess (18) stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau Katie Price (47), mit seiner jetzigen Ehefrau Emily hat er die Kinder Millie, Theo und die bald 2 Jahre alte Belle.

Für Peter ist der Auszug seines Sohnes zwar traurig, gleichzeitig freut er sich auch darauf, seine Kinder beim Erwachsenwerden zu beobachten. Seine Frau Emily hingegen mache sich mehr Sorgen darüber, dass die Kinder eines Tages das Nest verlassen könnten. "Princess hat das Nest aber definitiv noch nicht verlassen!", scherzte der Realitystar in seiner Kolumne. Seine Tochter genieße es offenbar, dass zu Hause für sie gekocht wird. "Jeden Nachmittag bekomme ich die Textnachricht mit der Frage, was es zum Abendessen gibt!", erzählte Peter amüsiert.

Peter hatte sich zu dem Thema geäußert, nachdem Schauspielerin Joanna Page, mit der er in der Show "Cooking with the Stars" zusammengearbeitet hatte, über ihre Sorgen gesprochen hatte, dass ihre vier Kinder eines Tages ausziehen werden. Parallel zu den Veränderungen in seinem Familienleben erlebt Peter derzeit auch beruflich eine spannende Phase. Der Sänger hat neue Musik veröffentlicht und freut sich darüber, dass seine jüngeren Kinder zunehmend Gefallen an seiner Karriere finden. Seine Tochter Millie habe kürzlich seinen Hit "Flava" von 1996 in ihrer Playlist gehabt, während Sohn Theo neben Michael Jackson (†50) auch Peters neuen Song "Rock U Right" höre. "Ich war heimlich total begeistert", gab der Musiker zu und scherzte, dass er vielleicht sogar noch einmal für ein "Mysterious Girl"-Remake in Form kommen könnte.

Getty Images Peter Andre, Sänger und Schauspieler

Instagram / peterandre Peter Andre mit Familie auf Zypern

TikTok / juniorxjasmine Jasmine Orr und Junior Savva Andre , Januar 2026