Konzertfilm? Lady Gaga filmt ihre "MAYHEM Ball"-Tour in L.A.

Lady Gaga (39) hat ihren zweiten viertägigen Auftrittsblock im Kia Forum in Los Angeles abgeschlossen und alle vier Shows wurden professionell gefilmt. Was die Sängerin mit dem Material vorhat, hat sie zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben, doch Fans spekulieren bereits über einen möglichen Konzertfilm. Bei den Auftritten waren Kameraleute auf der Bühne zu sehen, die Nahaufnahmen von Gaga einfingen, während bei späteren Shows auch Luftaufnahmen und Drohnen zum Einsatz kamen. "Vielen Dank, dass ihr heute Abend so geduldig seid, während wir filmen. Wir lieben euch so sehr", sagte Lady Gaga laut JustJared während einer der Shows zum Publikum.

Die Dreharbeiten sorgten für einige Besonderheiten während der Konzerte. Eine Durchsage vor Beginn warnte die Zuschauer bereits vor längeren Pausen zwischen den einzelnen Acts, um sicherzustellen, dass Kostüme und Bühnenbilder perfekt für die Kameras sind. In einem besonders ungewöhnlichen Moment rief die Musikerin sogar ihren langjährigen Hairstylisten Frederic Aspiras auf die Bühne, um ihre Frisur mitten in einem Song zu richten. Neben den technischen Anpassungen begeisterte Gaga ihre Fans aber auch mit Neuerungen in der Setlist: Nach ihrem ersten Los-Angeles-Durchlauf im vergangenen Jahr fügte sie ihren Song "The Dead Dance" aus der zweiten Staffel von Wednesday hinzu.

Die "MAYHEM Ball Tour" wurde bereits im vergangenen Jahr als spektakuläres Bühnenerlebnis gefeiert. Für die Februar-Shows in Los Angeles erweiterte die Oscar-Preisträgerin das Programm zusätzlich um akustische Versionen einiger ihrer Hits. Songs wie "Marry the Night", "Hair", "The Edge of Glory" und "Dance in the Dark" wurden dem Publikum in neuen Arrangements präsentiert. Die Tour geht in den kommenden zwei Monaten weiter durch die Vereinigten Staaten mit Stopps in Atlanta, Austin, Miami, New York City, Washington DC und Boston.

Getty Images Lady Gaga bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

Getty Images Lady Gaga beim Coachella-Festival 2017

Getty Images Popstar Lady Gaga im Mai 2025 in Rio de Janeiro