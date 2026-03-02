"The Mad King": "Game of Thrones"-Prequel kommt ins Theater

Die Fantasy-Welt von Game of Thrones bekommt ein neues Projekt – allerdings nicht wie gewohnt als Serie, sondern als Theaterstück. "Game of Thrones: The Mad King" wird im Sommer in Stratford-upon-Avon Premiere feiern und die berühmt-berüchtigte Vorgeschichte der Hauptserie auf die Bühne bringen. Die Produktion der Royal Shakespeare Company zeigt die letzten Jahre der Regentschaft von Aerys II., dem Irren König und Vater von Daenerys Targaryen. Das Stück entsteht in Zusammenarbeit mit dem US-Sender HBO und "Game of Thrones"-Schöpfer George R. R. Martin (77), der neues Material für die Inszenierung beisteuert. Der Kartenvorverkauf soll im April beginnen.

Im Zentrum des Theaterstücks steht ein prunkvolles Bankett am Vorabend eines Turniers, bei dem Liebende aufeinandertreffen und Spekulationen über die Teilnehmer kursieren. Doch im Schatten dieser Festivitäten wächst die Unruhe über die blutrünstigen Taten des gnadenlosen Irren Königs, während Abweichler aus seinem inneren Kreis ein verräterisches Komplott vorantreiben. Wie es in der offiziellen Inhaltsangabe heißt, werden Familienbande, uralte Prophezeiungen und die heilige Thronfolge in einem gefährlichen Machtkampf auf die Probe gestellt. Es wird vermutet, dass das Turnier jenes Ereignis ist, bei dem sich Prinz Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark ineinander verliebten – was letztlich Roberts Rebellion auslöste und ganz Westeros in einen gewaltigen Krieg stürzte.

Fans der Serie kennen Roberts Rebellion und den Umsturz der Targaryen-Dynastie bereits aus zahlreichen Erwähnungen in "Game of Thrones", auch wenn die Geschichte nie im Detail gezeigt wurde. Das Theaterstück wird diese Ereignisse nun erstmals offiziell inszenieren und mit mehr Leben sowie weiteren Details anreichern. Für deutsche Fans bedeutet das allerdings eine kleine Herausforderung: Um das Spektakel zu sehen, müssen sie nach England reisen. Stratford-upon-Avon liegt etwa zwei Autostunden von London entfernt.

