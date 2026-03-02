Schwindelanfälle: Val Chmerkovskiy muss ins Krankenhaus

Schock für die Fans von Val Chmerkovskiy auf der aktuellen Dancing with the Stars-Tour: Der Profitänzer musste völlig unerwartet ins Krankenhaus eingeliefert werden, statt wie geplant im Prairie Home Alliance Theater in Peoria im US-Bundesstaat Illinois auf der Bühne zu stehen. Wie Entertainment Weekly berichtet, meldete sich Val in einem Instagram-Clip direkt aus dem Krankenbett bei seinen 1,5 Millionen Followern. Er erklärte die Situation wie folgt: Seit einigen Tagen habe er mit Schwindelanfällen zu kämpfen, weshalb er den Auftritt in Peoria kurzfristig absagen musste, um sich behandeln zu lassen.

In dem Video schildert der "Dancing with the Stars"-Liebling sehr offen, was genau passiert ist. "Ich hatte die letzten Tage Schwindel und hatte ihn auch gestern", erklärte Val seiner Community. Die Show am Vortag habe er noch durchziehen können, danach seien aber mehrere Untersuchungen nötig gewesen. Die Ärzte stellten bei ihm eine bestimmte Art von Schwindel fest, bei dem sich winzige "Kristalle" im Innenohr lösen und in die Bogengänge gelangen, wo sie nicht hingehören. Das wiederum löst kurze, heftige Drehschwindelattacken aus, da dem Gehirn eine Drehung vorgegaukelt wird, die nicht stattfindet. "Ich bin einfach überall am Drehen", beschreibt der Tänzer das Problem in eigenen Worten. Besonders die Fahrten im Tourbus hätten ihm zugesetzt, irgendwann habe er sich nach dem Aufwachen gar nicht mehr richtig orientieren können.

"Dancing with the Stars" schickt nach jeder Staffel seine Profitänzer regelmäßig auf Tour durchs Land. Mit dabei sind dieses Mal neben Val unter anderem Emma Slater (37), Danielle Karagach, Hailey Bills, Brandon Armstrong (31), Britt Stewart, Alan Bersten (31), Ezra Sosa, Jenna Johnson (31) und Pasha Pashkov. Auch die Staffelgewinner Witney Carson (32) und ihr Promipartner Robert Irwin (22) werden demnächst zur Tour dazustoßen. Weitere Teilnehmer der aktuellen Staffel wie Andy Richter, Elaine Hendrix (55), Dylan Efron (34), Alix Earle (25) und Jordan Chiles (24) sind ebenfalls Teil der Tour, die im Januar mit der Schauspielerin Danielle Fishel (44) als Co-Moderatorin gestartet war.

Getty Images Valentin Chmerkovskiy, 2025

Getty Images Valentin Chmerkovskiy

Getty Images Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson im Januar 2019