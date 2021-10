Diese Liebes-News kam überraschend: Eva Habermann (45) wird wieder heiraten! Seit fünf Jahren ist die Schauspielerin mit Alexander König liiert. Ende vergangenen Jahres machte der Filmemacher ihr einen Antrag – das plauderte Eva aber erst jetzt in einem Interview aus. Dass die "Mara und der Feuerbringer"-Darstellerin überhaupt noch den Mann fürs Leben findet, hätte sie selbst nicht gedacht. Denn eigentlich hatte sie mit der Liebe für immer abgeschlossen.

Im Bunte-Interview erinnert die 45-Jährige sich jetzt an das Kennenlernen mit ihrem Verlobten zurück. Erstmals gesehen hatten die beiden sich am Set. "Ich war damals Single und habe überhaupt nicht nach einem Freund gesucht. Ich hatte nämlich gerade von Männern die Nase voll", verriet Eva, die 1998 das erste Mal heiratete und sich ein Jahr später wieder scheiden ließ. Umso überraschender sei es für sie gewesen, sich in Alex zu verlieben.

Den ersten Kuss gab es dann in der Therme Baden-­Baden – die Initiative ergriffen habe damals Eva. "Wir hatten da schon viel Zeit miteinander verbracht. Es knisterte in der Luft, aber ich musste Alex erst noch davon überzeugen, dass ich eine ernst zu nehmende Frau bin und nicht eine lockere Schauspielerin, die sich öfters mal verliebt und nur mit ihm flirtet", schilderte sie. Alex erklärte seine Zurückhaltung dagegen so: "Ich konnte erst gar nicht glauben, dass sie sich das wirklich vorstellen kann mit mir. Sie war für mich jemand, den man im Fernsehen sieht."

ActionPress Schauspielerin Eva Habermann

Getty Images Eva Habermann bei der Busche Gala 2016

Getty Images Eva Habermann bei einem Event in Berlin im Oktober 2015

