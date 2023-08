Eva Habermann verrät: So war Kindheit mit depressiver Mutter

Eva Habermann (47) lässt tief in ihre Vergangenheit blicken. Im Oktober 2018 war die Schauspielerin mit einer traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen: Ihre Mutter Edeltraud war mit 71 Jahren an den Folgen eines Sturzes gestorben. Im vergangenen Jahr wirkte die Produzentin an dem Drehbuch zu "Die wahre Schönheit" mit – der Film thematisiert das Leben mit Depressionen. Mit der Erkrankung teilt Eva eine persönliche Geschichte: Nun spricht sie über das Aufwachsen mit einer depressiven Mutter.

In einem Interview mit Bunte gibt die 47-Jährige nun intime Details aus ihrer Kindheit preis: "Es war schwer zu verstehen, dass meine Mutter oft sehr unglücklich war. Depressionen sind besonders für ein Kind schwer nachvollziehbar." Besonders frustrierend sei es für Eva gewesen, dass sie ihr nicht helfen konnte. "Ich war viel früher erwachsen als andere Kinder, weil ich eine große Verantwortung für meine Mutter fühlte", verrät sie.

In dem Gespräch berichtet Eva auch von dem letzten Treffen mit Edeltraud: "[Es] war so schön wie lange nicht. Wir waren essen, sie war gesprächig und fröhlich." Der Verlust ihrer Mutter sei der Moderatorin sehr schwergefallen. Am Abend vor ihrem Tod habe sie ein letztes Mal mit ihr telefoniert. Das Telefonat sei von Lachen erfüllt gewesen und das stimme Eva friedlich.

