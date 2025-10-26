Verlobt: Darum ist Eva Habermann noch nicht unter der Haube

Eva Habermann (49) hat die Liebe ihres Lebens gefunden, aber am Altar war sie bisher noch nicht zu sehen. Die Schauspielerin, die seit zehn Jahren glücklich mit ihrem Partner Alexander König liiert ist, erklärte kürzlich in einem Interview mit BUNTE, warum das auch nicht unbedingt nötig ist. Zwar sind Eva und Alexander seit einigen Jahren verlobt, doch eine Hochzeit steht für sie nicht im Mittelpunkt. "Uns ist der Trauschein nicht so wichtig", sagt Eva, die in ihrer Beziehung ganz ohne Standesamtliches glücklich ist.

Neben ihrer Lebenspartnerschaft sprach Eva auch über ein anderes persönliches Thema: ihren Umgang mit ihrer Kinderlosigkeit. Sie verriet, dass ihr Wunsch nach Nachwuchs unerfüllt geblieben sei, nachdem sie ihren Partner erst mit 40 kennengelernt hatte. Dies habe die Chancen auf eine Schwangerschaft verringert. Obwohl viele Menschen in der Öffentlichkeit sie häufig auf das Thema ansprechen, stellt sie klar, dass sie sich nicht über das Kinderkriegen definieren möchte. Für die "Mara und der Feuerbringer"-Darstellerin steht fest: "Ich denke, es war in meinem Leben wahrscheinlich einfach nicht so vorgesehen, Mutter zu werden."

Bevor sie Alexander traf, hätte Eva nicht gedacht, dass sie sich noch einmal verlieben würde. Zu dieser Zeit hatte sie sich bereits mit einem Leben ohne festen Partner arrangiert. Alexander, der sieben Jahre jünger ist als Eva, änderte jedoch alles. Der Filmemacher konnte die Schauspielerin schnell für sich gewinnen, und ihre Verbindung wurde mit der Verlobung schließlich offiziell. Auch ohne Hochzeit scheint das Paar ein perfektes Team zu sein, das sich den Herausforderungen des Lebens gemeinsam stellt und dabei glücklich bleibt. Eva und Alexander zeigen, dass Liebe keine Formalitäten braucht, um authentisch und erfüllend zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Habermann bei der Lebensherbst Charity Gala 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Habermann, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Dominik Bindl / Getty Images Eva Habermann 2015 in München