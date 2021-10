Ist Eva Habermann (45) demnächst wieder unter der Haube? Bereits im Jahr 1998 gab die Schauspielerin ihrem damaligen Freund Hans-Ullrich Hauenstein zum ersten Mal das Jawort. Diese Ehe hielt allerdings nur ein Jahr. Nach der Scheidung hat die TV-Bekanntheit mit ihrem neuen Partner Alexander König offenbar ihren Mister Right gefunden. Das Paar wagte sogar schon den nächsten Schritt in seiner Beziehung: Eva und ihr Liebster haben sich verlobt!

Bereits an Neujahr 2020 sollen sich die "Immenhof"-Bekanntheit und der Filmproduzent verlobt haben, wie Eva nun in einem Interview gegenüber Bunte bestätigte. Wie und wo genau der Antrag der beiden Turteltauben ablief, behielt die Blondine bisher allerdings für sich. Doch offenbar war es gar nicht so einfach, den Filmemacher rumzukriegen. "Ich musste Alex davon überzeugen, dass ich eine ernst zu nehmende Frau bin und nicht eine lockere Schauspielerin, die sich öfters mal verliebt", verriet die 45-Jährige.

Nach über vier Jahren zog Alexander nun auch von Baden-Baden nach Berlin. Dort gründete der Unternehmer mit seiner angehenden Ehefrau auch schon eine Produktionsfirma. Wann das Duo vor den Traualtar treten wird, ist hingegen noch nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Eva Habermann beim Bambi-Tribut in Berlin im Oktober 2009

Anzeige

Getty Images Eva Habermann bei einem Event in Berlin im Oktober 2015

Anzeige

ActionPress Schauspielerin Eva Habermann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de