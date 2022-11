Für eine Rolle im Film: Eva Habermann aß sich 15 Kilo an!

Eva Habermann (46) nimmt für ihre Schauspielrollen so einiges in Kauf! Seit rund 30 Jahren mischt die Schauspielerin im Film- und Fernsehgeschäft mit. Sie spielte schon in großen Filmen wie "Sky Sharks" und "Mara und der Feuerbringer" mit. Auch war Eva ein Teil des Dramas "Die wahre Schönheit". Für ihre Rolle in dem Film nahm die Moderatorin sogar 15 Kilo zu!

Im Interview mit Bild verrät die 46-Jährige jetzt: "Ich habe einfach mal alles gegessen, wozu ich Lust hatte." Es sei wichtig gewesen, dass man ihrer Filmrolle ihre Depressionen und ihren übermäßigen Alkoholkonsum ansehe. "Der Zuschauer sollte erkennen, dass sie aufgedunsen ist und sich nicht mehr pflegt", erklärt Eva und fügt hinzu: "Es war auch ein bisschen wie ein Selbstexperiment. Was passiert, wenn ich mir mal alle Attribute wegnehme, für die ich sonst besetzt werde?" Drei Jahre habe es gedauert, bis die Kilos wieder vollständig gepurzelt seien.

Auch ohne ihrer Gewichtszunahme hat sich Eva wahrscheinlich gut in die Filmrolle versetzen können. Denn genau wie diese hatte Eva in der Vergangenheit an Depressionen und an einer Alkoholsucht gelitten. "Ich habe nur noch geweint und mich betrunken. Man ist dann an die Sucht gefesselt, fühlt sich mit der Zeit immer wertloser", hatte Eva im Interview mit Bunte vor zwei Jahren offenbart. Nach der Trennung von ihrem damaligen Partner sei sie in eine tiefe Krise gestürzt, aus der sie sich mittlerweile aber wieder befreit habe.

Getty Images Eva Habermann im Juni 2021

Getty Images Eva Habermann beim Heldenherz Kinderschutzpreis In Hamburg, im Oktober 2016

Getty Images Eva Habermann bei der Lebensherbst Charity Gala 2015

