Eva Habermann (49) enthüllt ihren unerfüllten Kinderwunsch

Schauspielerin Eva Habermann (49) hat in einem Interview offen über ein sehr persönliches Thema gesprochen: ihren unerfüllten Kinderwunsch. Die 49-Jährige erklärt, dass sie sich ihr Leben einst anders vorgestellt hatte, heute jedoch mit ihrer Situation im Reinen ist. "Ich hätte gerne Kinder in meinem Leben gehabt", verrät Eva im Gespräch mit Bunte. Sie lernte ihren Partner Alexander König erst mit vierzig kennen – damit seien die Chancen auf eine Schwangerschaft gering gewesen. Trotzdem wirkt sie zufrieden und findet: "Ich denke, es war in meinem Leben wahrscheinlich einfach nicht so vorgesehen, Mutter zu werden."

Doch nicht nur persönliche Erfahrungen teilt die Darstellerin, sondern spricht auch gesellschaftliche Erwartungen an Frauen an. Sie kritisiert die Haltung, dass Frauen sich über das Kinderkriegen definieren sollten, mit klaren Worten: "Für mich ist das völlig unverständlich." Seit rund einem Jahrzehnt ist Eva mit Alexander, der sieben Jahre jünger ist als sie, liiert. Auf eine Hochzeit warten ihre Fans jedoch bis heute vergeblich. Der Trauschein sei für sie und ihren Partner nicht von Bedeutung, erklärt sie. Stattdessen erfreuen sie sich an ihrer langjährigen Beziehung und dem Gefühl von Zusammengehörigkeit.

Hinter Eva liegt ein bewegtes Leben, das immer wieder von persönlichen Herausforderungen geprägt war. So sprach sie in der Vergangenheit bereits offen über die Erfahrungen mit einer depressiven Mutter und deren Einfluss auf ihre eigene Lebensgeschichte. Nach dem Tod der Mutter setzte sie sich intensiv mit dem Thema auseinander und trug sogar als Produzentin zu einem Filmprojekt bei, das Depressionen zum Inhalt hatte. Evas Offenheit über ihre Lebensrealität und ihre Bereitschaft, auch schwierige Themen anzusprechen, machen sie zu einer Persönlichkeit, die nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im Leben authentisch bleibt.

Getty Images Eva Habermann beim Bunte New Faces Music Award in Berlin, 26. Oktober 2023

Dominik Bindl / Getty Images Eva Habermann 2015 in München

Getty Images Eva Habermann im Juli 2018