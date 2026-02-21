16 Monate Jack Blues: Hailey Bieber schwärmt vom Muttersein

Hailey Bieber (29) hat jetzt im Podcast "Therapuss" über ihr Leben als Mutter gesprochen und dabei verraten, wie es ihr mit ihrem Sohn Jack Blues geht. Der kleine Sprössling, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Bieber (31) großzieht, ist mittlerweile 16 Monate alt und entwickelt sich prächtig. Im Gespräch mit Moderator Jake Shane berichtete das Model begeistert von den Fortschritten ihres Sohnes und schwärmte von ihrer neuen Rolle als Mutter. Besonders eine Sache fiel Hailey dabei auf: Jack scheint schon jetzt ein großer Sportfan zu sein.

"Er redet viel über Basketball", erzählte die 29-Jährige im Podcast. Sie meint: "Er sagt ständig Basketball. Ich bin heute hingegangen, um ihn von seinem Mittagsschlaf zu holen, und er sagte 'Basketball'. Es ist verrückt. So lustig." Aber nicht nur das Wort Basketball beherrscht der Kleine bereits. Hailey verriet außerdem, dass Jack kürzlich angefangen hat, "bitte" zu sagen, nachdem er das Wort zuvor schon lange in Gebärdensprache ausdrücken konnte. "Er läuft. Er rennt... Er kickt einen Fußball. Er wirft den Fußball", zählte sie auf. Über das Muttersein selbst sagte die Rhode-Chefin: "Es macht so viel Spaß. Ich wusste immer, dass ich Kinder wollte, ich wollte immer Mutter sein. Und wenn es dann passiert, weiß man nie, was einen erwartet. Und ehrlich gesagt, es macht so viel Spaß."

Eine Sache habe sie allerdings überrascht, gab Hailey zu. Sie sei als Mutter deutlich entspannter, als sie es erwartet hätte – besonders für eine Erstlingsmutter. Die Ehefrau des 31-jährigen Sängers ließ im Interview auch durchblicken, dass sie sich definitiv noch mehr Nachwuchs wünscht, wie Just Jared berichtet. "Ich will auf jeden Fall noch eins", erklärte sie. Sie betonte aber: "Ich habe es nicht eilig, aber ich will definitiv noch eins." Hailey und Justin, die seit 2018 verheiratet sind, versuchen, Arbeit und Elternsein gut auszubalancieren.

Getty Images Hailey Bieber bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney

Instagram / haileybieber Hailey Bieber feiert den ersten Geburtstag ihres Sohns

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026