Justin Bieber sorgt für Lacher am Spielfeldrand der Lakers

Justin Bieber (31) zeigte sich am Dienstag bestens gelaunt beim Spiel der LA Lakers. Der Sänger saß gemeinsam mit seinem Kumpel Neima Khaila direkt am Spielfeldrand und zog für die Kameras eine ganze Reihe von lustigen Grimassen. In einem lässigen Outfit, bestehend aus einem grünen Hoodie mit Punkten, einer schwarzen Lederhose und klobigen weißen Sneakers, komplettierte Justin seinen Look mit einer auffälligen blauen Sonnenbrille. Während des Spiels unterstützte der Musiker, der bereits bei den 68. Grammy Awards nur in Boxershorts polarisierte, die Lakers laut Daily Mail mit einer herzförmigen Handgeste und zeigte begeistert den Daumen nach oben, bevor er die Mannschaft lautstark anfeuerte.

Vor dem Anpfiff wurde Justin, der in den vergangenen Monaten immer wieder wegen seines augenscheinlich angespannten Verhältnisses zu seiner Frau, Model Hailey Bieber (29), in den Schlagzeilen war, dabei beobachtet, wie er Basketballstar LeBron James (41) herzlich begrüßte. Die beiden unterhielten sich kurz, bevor der "Sorry"-Interpret seinen Platz am Spielfeldrand einnahm. Das Spiel selbst verlief spannend, endete jedoch mit einer Niederlage für die Lakers, die mit 109:110 gegen Orlando Magic verloren. Justins Begleiter Neima präsentierte sich währenddessen in einem entspannten grauen Hoodie mit passenden Jogginghosen, während die beiden Freunde gemeinsam ihre Getränke genossen.

Dass Justin sich beim Basketballspiel so gut amüsierte, kommt nicht von ungefähr – auch sein Sohn Jack Blues ist bereits ein großer Fan der Sportart. Im Podcast "Therapuss" berichtete Ehefrau Hailey kürzlich, dass der eineinhalb Jahre alte Junge mittlerweile viel spricht und ständig das Wort "Basketball" sagt. "Ich ging heute, um ihn von seinem Mittagsschlaf aufzuwecken, und er sagte Basketball", erzählte die 29-Jährige. Die beiden halten ihren Alltag als Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und haben das Gesicht ihres Sohnes, der im August 2024 zur Welt kam, noch nie öffentlich gezeigt. Im selben Podcast verriet Hailey außerdem, dass sie "definitiv" noch ein weiteres Kind möchte, sich damit aber nicht beeilen werde.

Anzeige Anzeige

Imago Bei den Lakers gegen Magic: Justin Bieber verfolgt das Spiel in der Crypto.com Arena in Los Angeles.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber jubelt beim NBA-Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Orlando Magic in der Crypto.com Arena in Los Angeles.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026