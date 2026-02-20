Wie Hailey Biebers Mini-Schlaganfall ihr Leben veränderte

Es war der Moment, der das Leben von Hailey Bieber (29) für immer auf den Kopf stellen sollte. Im März 2022 war das Model mitten in seinem glamourösen Alltag, als plötzlich eine Seite ihres Gesichts taub wurde. Was zunächst wie ein harmloser Moment wirkte, entpuppte sich rasch als medizinischer Notfall: eine transitorisch ischämische Attacke – kurz TIA –, im Volksmund als Mini-Schlaganfall bekannt. Im Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass ein Blutgerinnsel in ihrem Gehirn die Ursache war. Doch damit nicht genug: Während der Untersuchungen machten die Mediziner eine weitere erschreckende Entdeckung. Hailey hatte seit ihrer Geburt einen Herzfehler – eine Öffnung zwischen den Herzvorhöfen, die sich nach der Geburt normalerweise von selbst schließt. Bei ihr hatte sie das nie getan. "Also musste ich mich einer Operation unterziehen, was sich irre anhört", so Hailey im Podcast Therapuss.

Im Podcast spricht die 29-Jährige erstmals so offen wie nie zuvor über die emotionalen Nachwirkungen dieser Zeit. Sie gesteht, dass sie seitdem mit einem dauerhaft erhöhten Bewusstsein für ihren Körper lebt – und manchmal eben auch mit Angst. "Diese Situation hat mich ein bisschen mehr hypersensibel für meinen Körper gemacht und ein bisschen nervöser – beim Beobachten und Aufpassen auf mich selbst", räumt sie freimütig ein. Nur wenige Monate nach ihrem gesundheitlichen Albtraum gründete Hailey im Juni 2022 ihre eigene Hautpflegemarke – Rhode. Und das, wie sie heute erzählt, war kein Zufall. Die Leidenschaft für Medizin, für den menschlichen Körper, für das Verstehen von Haut und Gesundheit – das alles ist für Hailey keine neue Modeerscheinung, sondern eine tiefe, echte Faszination, die durch ihre Krankheitserfahrung noch intensiver wurde. "Meine Obsession mit Hautpflege kommt auch aus meiner Obsession mit Medizin", verrät die Unternehmerin.

Rhode wurde in kürzester Zeit zur Kultmarke: Pocket-Blushes und das legendäre Lippenpflege-Handyhülle-Case gingen viral. Im Mai 2025 dann der Mega-Deal: e.l.f. Beauty erwarb Rhode für sagenhafte eine Milliarde Dollar (850 Millionen Euro). Weit davon entfernt, sich auf diesem Erfolg auszuruhen, beschreibt Hailey die Übernahme als neuen Antrieb: "Ich habe damit einen neuen Lebensatem bekommen. Ich fühle mich noch motivierter und leidenschaftlicher." Heute ist sie nicht nur Mutter des kleinen Jack Blues, Ehefrau von Justin Bieber (31) und Model – sie ist auch eine Businessfrau, die bewiesen hat, dass man einen Herzfehler und einen Mini-Schlaganfall überstehen und trotzdem eine Milliarden-Marke aufbauen kann. Oder vielleicht sogar: gerade deshalb.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailey Bieber in New York City 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber feiert den ersten Geburtstag ihres Sohns