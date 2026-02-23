Hailey Biebers großzügige Spende nach Eric Danes ALS-Tod

Hailey Bieber (29) zeigt sich nach dem Tod von Schauspieler Eric Dane (†53) äußerst großzügig. Das Model spendete 20.000 Dollar an eine GoFundMe-Kampagne, die zugunsten der Familie des verstorbenen Stars eingerichtet wurde. Eric war am 19. Februar verstorben, nachdem er gegen die fortschreitende neurodegenerative Krankheit ALS gekämpft hatte. Laut einem Statement seiner Familie starb der Schauspieler friedlich im Kreise seiner Liebsten, darunter seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) und die beiden gemeinsamen Töchter Billie und Georgia. Hailey ist nicht die einzige prominente Persönlichkeit, die der Familie in dieser schweren Zeit finanziell unter die Arme greift.

Auch weitere bekannte Namen aus Hollywood beteiligten sich an der Spendenaktion. Brad Falchuk (54), der Ehemann von Gwyneth Paltrow (53), gab 10.000 Dollar, ebenso wie Produzent Randall Emmett (54), der durch seine frühere Beziehung zu Lala Kent (35) bekannt ist. Guy Oseary, der langjährige Manager von Madonna (67), steuerte 5.000 Dollar bei. Auch Dana Walden, Präsidentin von Disney, spendete denselben Betrag. Die Welle der Unterstützung zeigt, wie geschätzt und gut vernetzt Eric in der Branche war. Von A-List-Stars bis hin zu Top-Führungskräften untermauern Freunde und Kollegen ihr Beileid mit konkreten Spenden.

Eric hatte seine Bekanntheit während seiner Krankheit genutzt, um auf ALS aufmerksam zu machen und für mehr Forschung und Bewusstsein zu werben. In Interviews und öffentlichen Auftritten setzte sich der Schauspieler wiederholt für Betroffene ein und machte deutlich, wie sehr die Diagnose das Leben von Erkrankten und ihren Familien verändert. Privat stand dabei vor allem seine Rolle als Ehemann und Vater im Mittelpunkt: Gemeinsam mit Rebecca zog er die beiden Töchter groß, über die er in der Vergangenheit immer wieder liebevoll gesprochen hatte. Hailey wiederum ist seit Jahren eng mit der Entertainmentwelt verknüpft – als Model, Unternehmerin und durch ihre prominente Familie. Die nun öffentlich gewordene Spende reiht sich in eine lange Liste von Gesten ein, mit denen Stars versuchen, befreundete Familien in schweren Zeiten konkret zu unterstützen.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

