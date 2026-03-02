Süß: Justin Bieber feiert 32. Geburtstag mit Frau Hailey

Happy Birthday, Justin Bieber (32)! Der "Baby"-Interpret hat am Sonntag seinen 32. Geburtstag gefeiert – und zwar ganz intim und fernab vom großen Rampenlicht. Auf Instagram gewährte der Sänger Einblicke in seinen Ehrentag und zeigte sich bei einem gemütlichen Dinner mit seiner Ehefrau Hailey Bieber (29). Nach sieben Ehejahren scheint das Paar verliebter denn je zu sein. Auf den Schnappschüssen sieht man die beiden an einem kuscheligen Tisch, während Justin gerade seine Kerzen auspustet. Sein Kommentar dazu lässt keine Zweifel offen: "Niemand, mit dem ich meinen Geburtstag lieber verbringen würde."

Natürlich repostete auch Hailey das Geburtstagsfoto in ihrer Story und sendete liebevolle Grüße an ihren Ehemann. Dabei gewährte die stolze Mama einen zuckersüßen Einblick in den Alltag mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mit der Bildunterschrift "Dada mama, dada mama" unterstrich sie ihre Liebe zu Justin und dem kleinen Jack Blues, der ihr Familienglück nun vollkommen macht. Die Geste zeigt, wie wichtig der kleinen Familie diese gemeinsamen Momente sind.

Die wohl rührendsten Glückwünsche kamen jedoch von Justins Mutter Pattie Mallette (50). Sie teilte eine emotionale Fotoreihe mit Throwback-Bildern aus der Kindheit ihres Sohnes und fand dabei besonders herzliche Worte. "Vor 32 Jahren hat sich mein Leben für immer verändert", schrieb sie und betonte, wie sehr Justin ihr Herz berührt hat. Sie wünschte ihm für das neue Lebensjahr "Klarheit, Vertrauen und Gottes Segen" und machte deutlich, wie stolz sie auf ihn ist.

Instagram / lilbieber Justin Bieber feiert zusammen mit seiner Ehefrau Hailey seinen 32. Geburtstag

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack