Gewusst? So heißt Brad Pitt eigentlich mit Vornamen

Hollywood-Legende Brad Pitt (62) feierte gestern seinen 62. Geburtstag, doch eine überraschende Tatsache sorgt für Gesprächsstoff unter seinen Fans: Sein bekannter Name ist nicht sein richtiger. Der Schauspieler wurde als William Bradley Pitt geboren, benannt nach seinem Vater William Alvin Pitt. Für seine Karriere entschied er sich jedoch, seinen mittleren Namen Bradley auf Brad zu verkürzen, um sich besser von der Masse abzuheben. Die Enthüllung sorgte auf Plattformen wie Reddit für spannende Diskussionen, wie Mirror berichtet.

Besonders interessant ist eine Begebenheit aus dem Jahr 2018, über die das Magazin Glamour berichtete. In einem Café stellte sich Brad einer Frau mit "William" vor. Die Frau habe geantwortet, dass er wie ein "Bradley" aussehe, woraufhin er lachend erklärte, dass dies tatsächlich sein mittlerer Name sei. Die Geschichte zeigt, dass der Schauspieler in ungezwungenen Momenten offenbar auch seinen Geburtsnamen nutzt. Das kennt man nicht nur von ihm: Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten verwenden Künstlernamen, um sich in der Branche besser zu positionieren.

Auch große Stars wie Emma Stone (37) oder Vin Diesel (58) entschieden sich für Veränderungen ihrer Geburtsnamen, um ihre Karriere zu fördern. Während Emma Stone eigentlich Emily heißt, wurde aus Mark Sinclair Vincent der Actionheld Vin Diesel. Die Gründe für diese Anpassungen sind vielfältig: einprägsamere Namen, bessere Vermarktungsmöglichkeiten oder schlicht Abgrenzungen zu Namensdoppelungen. Doch am Ende bleibt die Botschaft klar: Egal, ob als William, Bradley oder Brad – der Schauspieler wird von Fans weltweit für seine Erfolge und sein Charisma gefeiert.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt, September 2024

Getty Images / Dimitrios Kambouris Brad Pitt und Ines de Ramon, Juni 2025