Brad Pitts "F1": Überraschende Fortsetzung mit Tom Cruise?

Brad Pitt (62) hat mit seinem Actionfilm "F1" einen riesigen Erfolg gefeiert. Der Rennfilm unter der Regie von Joseph Kosinski spielte weltweit über 540 Millionen Euro ein und zählt damit zu den zehn erfolgreichsten Filmen des vergangenen Jahres. Jetzt gibt es aufregende Neuigkeiten für Fans: Produzent Jerry Bruckheimer (82) hat offiziell grünes Licht für eine Fortsetzung gegeben. Gegenüber BBC bestätigte er das Projekt und schwärmte von der Zusammenarbeit mit Brad: "Es war ein langer Weg bis zur Fertigstellung des ersten Films, da wir einige Streiks überstehen mussten. Aber letztendlich hat der Film ein weltweites Publikum begeistert. Ich habe noch nie zuvor mit Brad Pitt zusammengearbeitet – und es ist wirklich aufregend, mit Brad zu arbeiten."

Parallel zur "F1"-Fortsetzung entsteht ein neuer "Tage des Donners"-Film mit Tom Cruise (63) in der Hauptrolle. Der Original-Rennfilm von 1990 gilt als absoluter Klassiker des Genres, bei dem Jerry damals ebenfalls als Produzent tätig war. Regisseur Joseph brachte in einem Interview mit GQ bereits die Idee eines spektakulären Crossovers ins Spiel, das Brad und Tom nach Jahrzehnten wieder gemeinsam vor die Kamera bringen könnte – diesmal als Rennrivalen auf der Leinwand. "Ich habe von diesem epischen Go-Kart-Duell bei [den Dreharbeiten zu] 'Interview mit einem Vampir' gehört, das sich Brad und Tom geliefert haben sollen; und wer würde nicht dafür bezahlen, die beiden auf der Rennstrecke gegeneinander antreten zu sehen?", erzählte er begeistert.

Der Film "F1" erhielt zudem vier Oscar-Nominierungen, darunter in der prestigeträchtigen Kategorie "Bester Film". Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreichte der Actionstreifen eine beeindruckende Publikumsbewertung von 97 Prozent. Die Zuschauer zeigten sich damit äußerst begeistert von Brads Performance im Cockpit. Ob es tatsächlich zu einem Crossover mit Tom kommen wird, bleibt abzuwarten – die Idee hätte jedenfalls das Potenzial für ein echtes Kinoevent.

Getty Images Brad Pitt und Tom Cruise im Juni 2025

Getty Images Jerry Bruckheimer bei der "Bad Boys For Life"-Premiere in Berlin

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler