Brad Pitt gab Co-Star Tipps gegen strengen Körpergeruch

Brad Pitt (62) hat am Set von "Inglourious Basterds" für einen ungewöhnlichen Moment gesorgt. Während der Dreharbeiten zu Quentin Tarantinos (62) Kultfilm aus dem Jahr 2009 kam der Schauspieler nach einer intensiven Szene für eine Nahaufnahme auf seinen Kollegen Eli Roth (53) zu und machte ihm eine klare Ansage. "Mein Gott, du stinkst", sagte Brad zu dem Regisseur und Schauspieler, der in dem Film die Rolle des Sgt. Donny Donowitz alias "der Bärenjude" verkörperte. Eli erklärte daraufhin, dass er keine Zeit zum Duschen gehabt habe. Brad hatte jedoch einen praktischen Tipp parat, wie er dem Magazin People gegenüber verriet.

Der Hollywoodstar empfahl seinem schwitzenden Co-Star, zu Feuchttüchern zu greifen, die sogenannte "Katzenwäsche". "Feuchttücher, Mann, Feuchttücher", riet Brad ihm. Er erklärte Eli, dass man sich, wenn man schwitze und keine Zeit zum Duschen habe, einfach die Achseln mit einem Feuchttuch abreiben solle – das helfe effektiv gegen unangenehme Gerüche. Brad wandte diese Methode zu jener Zeit offenbar selbst regelmäßig an und hatte dafür auch einen nachvollziehbaren Grund.

Im Gespräch mit People verriet Brad, dass er den Trick in seinem damaligen Alltag als sechsfacher Vater nutzte. "Ich habe sechs Kinder. Du musst sie [die Feuchttücher] einfach nehmen und dir ein paar Mal die Achseln damit abwischen. Sie pinkeln den ganzen Tag auf mich und ich habe nicht einmal Zeit, zu duschen!", erklärte der Schauspieler. Eli, der vor allem als Regisseur von Horrorfilmen wie "Hostel" bekannt ist, aber auch immer wieder als Darsteller vor der Kamera steht, nahm die direkte Ansprache seines berühmten Kollegen offenbar mit Humor.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Frazer Harrison/Getty Images Eli Roth in Los Angeles 2017

Manuel Velasquez Brad Pitt, Schauspieler