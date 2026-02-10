Riesenerfolg: Bekommt Brad Pitts "F1" schon bald ein Sequel?

Brad Pitt (62) kann sich freuen: Sein Formel-1-Streifen "F1: The Movie" bricht Rekorde und spielte über eine halbe Milliarde Euro ein – und jetzt stellt sich die große Frage, ob der Kinohit schon bald eine Fortsetzung bekommt. Beim Apple-Event im Barker Hangar in Santa Monica sprachen Apple-Manager Eddy Cue und Formel-1-Boss Stefano Domenicali (60) zuletzt offen über die Zukunft des Projekts. Der Rennsport-Chef war eigens aus Europa angereist, um über den gemeinsamen Erfolg zu sprechen. Auf die neugierige Frage nach einem zweiten Teil reagierte Stefano mit einem knappen Versprechen an die Fans, ohne konkrete Details zu verraten.

Statt klar "Ja" oder "Nein" zu sagen, spielte Stefano auf Zeit. "Bleibt dran", sagte der Formel-1-Chef laut dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter und betonte, man müsse den riesigen Erfolg des Films erst einmal "verdauen". Sollte ein zweiter Film kommen, müsse dieser "wirklich, sehr, sehr gut" sein. "Wenn das also passieren sollte, dann nicht im nächsten Jahr. Aber vielleicht sind wir nächstes Jahr wieder hier [beim Pressetag] und können hoffentlich mehr dazu sagen", so Stefano weiter. Gleichzeitig schwärmte er von der Zusammenarbeit mit Regisseur Joseph Kosinski und Produzent Jerry Bruckheimer (82), die 2021 mit der Idee bei ihm im Büro aufgetaucht waren. Eddy wich der Sequel-Frage charmant aus und lenkte den Blick auf das, was definitiv kommt: Apple wird in den USA in dieser Saison alle 24 Grands Prix übertragen – in 4K, mit Dolby-Sound, neuen Kamerawinkeln, Split-Screen-Option und iPhones an ungewöhnlichen Stellen der Strecke.

Für Brad, der in dem Film einen alternden Rennfahrer verkörpert, ist "F1: The Movie" schon jetzt ein Karriere-Meilenstein: Es ist sein bislang erfolgreichster Film an den Kinokassen und hat dem Hollywoodstar eine neue Verbindung zur Formel-1-Welt beschert. Beim Dreh auf Traditionskursen wie Silverstone tauchte der Schauspieler mitten in den echten Rennzirkus ein, samt engen Zeitplänen und dichtem Gedränge aus Teams, Kameras und Fans. Dass die Atmosphäre am Set so real wie möglich war, war auch Stefano wichtig, der von einem "authentischen" Blick hinter die Kulissen spricht. Für Brad, der seit Jahren zwischen großen Blockbustern und anspruchsvollen Produktionen pendelt, ist der Film damit nicht nur ein weiterer Actionhit, sondern auch ein Projekt, in dem sich Hollywood-Glanz und Rennsport-Leidenschaft auf besondere Weise treffen. Ob er für ein Sequel erneut ins Cockpit steigt, bleibt vorerst offen – die Türen dafür scheinen jedoch alles andere als zu.

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025

Getty Images Stefano Domenicali im März 2022

Getty Images Brad Pitt, Kerry Condon und Damson Idris bei der Europapremiere von "F1: The Movie" in Leicester Square, London