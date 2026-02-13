Matt Damon sprachlos: Brad Pitt schenkt ihm seine Traumrolle

Ein Casting-Coup mit Freundschaftsbonus: Brad Pitt (62) hatte die Rolle des skrupellosen Colin Sullivan in "Departed – Unter Feinden" so gut wie sicher, als er sie überraschend weiterreichte – und zwar an Matt Damon (55). Die Entscheidung fiel während der Dreharbeiten zu "Ocean's Twelve", als die beiden in enger Runde über kommende Projekte sprachen. Mit im Boot war Regie-Legende Martin Scorsese (83), der den Thriller inszenieren sollte. Brad, seit 2003 auch Mitgründer der Produktionsfirma Plan B, war fest eingeplant, holte dann aber Matt an Bord – und löste damit einen dieser seltenen Hollywood-Momente aus, über die noch Jahre später gesprochen wird.

Matt erzählte im Interview mit dem Magazin GQ, wie unglaublich sich das Angebot anfühlte: "Ich dachte, Brad macht Witze [...] Ich sagte: ‘Halt die Klappe!’", erinnerte er sich. "Er meinte: ‘Nein, ich meine es ernst’, und gab mir das Drehbuch." Für Matt fühlte es sich an, "als wäre mir etwas vom Himmel gefallen". Brad begründete seinen Schritt 2007 im Interview Magazine mit einer Mischung aus Respekt vor dem Stoff und klarem Blick auf die Figurenkonstellation: Als Scorsese feststand, habe er das Gefühl gehabt, jüngere, motivierte Spieler würden dem Film guttun. "Ich dachte, ich sei zu alt dafür", sagte der Produzent und Schauspieler. Matt, sieben Jahre jünger und mit glatterem Image, passte am Ende perfekt in das düstere Katz-und-Maus-Spiel, das Scorsese zum Oscar für die beste Regie führte.

Hinter den Kulissen verband die beiden längst mehr als gemeinsame Drehtage. Brad, der nicht nur vor der Kamera glänzt, sondern mit Plan B immer wieder prestigeträchtige Projekte anschiebt, gilt im Freundeskreis als jemand, der Talente gerne zusammenbringt. Matt wiederum beschreibt in Gesprächen oft, wie sehr ihn Loyalität und Teamgeist durch Hollywood getragen haben – ein Grund, warum er Angebote, die aus dem engsten Kreis kommen, besonders ernst nimmt. Zwischen Set-Pausen, gemeinsamen Abendessen und spontanen Drehbuch-Diskussionen entstand so ein Vertrauensraum, in dem ein einziger Satz am "Ocean's Twelve"-Set genügte, um eine Karriere-Entscheidung zu besiegeln: Brad reichte weiter, Matt griff zu, und eine Freundschaft schrieb ein kleines Stück Filmgeschichte.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Matt Damon und Brad Pitt

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon und Brad Pitt bei der Deutschlandpremiere von "Ocean's Twelve" in Berlin, 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon im Juli 2024