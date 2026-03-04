"J" gesehen: Jamie-Lynn Sigler trauert um James Van der Beek

Jamie-Lynn Sigler (44) trauert um ihren verstorbenen Freund James Van der Beek (†48). In der aktuellen Folge ihres Podcasts "MeSsy", den sie gemeinsam mit Christina Applegate (54) moderiert, sprach die Schauspielerin über den Tod des Dawson's Creek-Stars, der am 11. Februar verstarb. "Ich trauere gemeinsam mit dem Rest der Welt. Mein lieber Freund James Van der Beek ist nach einem mutigen, wunderschönen, unermüdlichen Kampf gegen Darmkrebs verstorben", sagte Jamie-Lynn in der Episode. Sie erinnerte daran, dass seine Ehefrau Kimberly und seine sechs Kinder sein Vermächtnis seien und betonte, wie sehr es sie freue, dass James nun so gefeiert werde, wie er es immer verdient habe.

Jamie-Lynn berichtete zudem von einer Gedenkfeier, die am Haus der Familie stattfand. Dort habe sie am Himmel ein "riesiges J" in den Wolken gesehen – für sie ein Zeichen ihres verstorbenen Freundes. "Der James, von dem ihr hören werdet, war der James, der er 24 Stunden am Tag war", erklärte die "Sopranos"-Darstellerin sichtlich bewegt. Sie habe noch nie einen Mann gesehen, der seiner Familie, seinem Handwerk und seiner Mission so hingebungsvoll gewidmet gewesen sei. Nur wenige Tage vor seinem Tod habe James ihr noch gesagt: "Schau zu, was ich tun werde." Jamie-Lynn ist überzeugt, dass er von oben weiterhin "großartige Magie" vollbringen wird.

Die beiden Schauspieler verband eine besondere Freundschaft, die durch ihre jeweiligen gesundheitlichen Herausforderungen noch intensiviert wurde. Jamie-Lynn, die seit ihrem 20. Lebensjahr an Multipler Sklerose leidet, erzählte im Podcast, dass sie und James sich in ihren Kämpfen gegenseitig erkannten. "Wir hatten immer dieses 'Ich sehe dich, ich sehe dich'", erinnerte sie sich. Selbst während seines eigenen Kampfes habe James stets an sie gedacht und ihr Behandlungsmethoden empfohlen, die auch ihr helfen könnten. James Van der Beek hatte seine Krebsdiagnose im November 2024 öffentlich gemacht und war seitdem zu einem Verfechter von Krebsvorsorgeuntersuchungen geworden. "Eine der größten Gaben meines Lebens war es, seine Freundin zu sein", schloss Jamie-Lynn ihre emotionale Hommage ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie-Lynn Sigler beim Tribeca Festival 2025 im BMCC Theater in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / vanderjames James Van der Beek und seine sechs Kinder, November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie-Lynn Sigler im August 2019