Übertrieben? Zara Larsson polarisiert mit Abtreibungswitz

Zara Larsson (28) sorgt aktuell für Aufsehen im Netz – allerdings nicht wegen ihrer Musik, sondern wegen eines provokanten Kommentars auf TikTok. Eine Followerin der schwedischen Sängerin hatte ein Video von einem Konzertauftritt geteilt, bei dem Zara ihren Song "Midnight Sun" performte. In der Bildunterschrift schrieb die Nutzerin, dass sie zum Zeitpunkt des Konzerts unwissentlich schwanger gewesen sei und fügte hinzu: "Aber wenigstens hat mein Baby 'Midnight Sun' gehört, bevor ich es abgetrieben habe." Anstatt den Beitrag zu ignorieren, antwortete Zara mit einem gewagten Witz: "I killed the performance and then you killed it after the performance." Dabei macht sie sich die doppelte Wortbedeutung von "kill" – töten oder umgangssprachlich etwas rocken – im Englischen zu eigen.

Der Kommentar der Sängerin verbreitete sich rasend schnell auf verschiedenen Social-Media-Plattformen und löste kontroverse Reaktionen aus. Während einige Nutzer Zaras schwarzen Humor und ihre Schlagfertigkeit lobten, kritisierten andere scharf, dass sie bei einem so sensiblen Thema wie Abtreibung derart locker bleibe. Fans diskutierten hitzig darüber, ob ein solcher Scherz angemessen sei oder eine Grenze überschreite. Obwohl der ursprüngliche Post der Followerin offenbar ebenfalls ironisch gemeint war, eskalierte die Debatte, nachdem Zara sich eingeschaltet hatte. Bisher hat sich die Künstlerin nicht weiter zu der Kontroverse geäußert.

Zara ist derzeit ohnehin verstärkt in den sozialen Medien aktiv und scheut sich nicht, ihre Meinung zu äußern. Erst vor wenigen Tagen machte sie Schlagzeilen, als sie den Sänger Chris Brown (36) öffentlich kritisierte. Kürzlich hatte die schwedische Musikerin zudem in einem TikTok-Video der US-amerikanischen Eiskunstläuferin Alysa Liu einen Gruß gesendet, nachdem diese bei der Exhibition Gala der Olympischen Winterspiele 2026 zu Zaras Song "Stateside" eine Performance aufs Eis gelegt hatte. Die 20-jährige Olympiasiegerin hatte sich über die Geste der 28-Jährigen sehr gefreut und betont, wie viel ihr die Aufmerksamkeit bedeute.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara Larsson, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara Larsson performt bei den Grammy Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara Larsson beim iHeartRadio Jingle Ball 2025