Ex-Bundesliga-Torwart Georg Koch mit 54 Jahren verstorben

Die Fußballwelt trauert um Georg Koch (54). Der ehemalige Bundesliga-Torwart ist am Mittwoch im Alter von nur 54 Jahren verstorben, wie Bild berichtet. Georg hatte seit April 2023 gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs gekämpft und verlor nun den Kampf gegen die schwere Krankheit. Bereits bei der Diagnose vor knapp zwei Jahren hatten ihm die Ärzte gesagt, dass ihm möglicherweise nur noch sechs Monate blieben. Im Mai 2024 hatte der Torwart erstmals in einem Interview mit der Bild am Sonntag offen über sein Schicksal gesprochen. "Es ist unheilbar, ich werde sterben. Aber wann mich der liebe Gott holen wird, hat er noch nicht entschieden", erklärte Georg damals.

Die Anteilnahme der deutschen Fußballszene war nach Bekanntwerden seiner Erkrankung enorm. Georg zeigte sich damals überwältigt von den Reaktionen. "Diese Anteilnahme war einfach nur überwältigend und hätte ich nie erwartet", sagte er damals im Gespräch mit der Zeitung und ergänzte: "Der Akku meines Handys war ruckzuck leer. Das Telefon ist regelrecht explodiert." Die vielen Nachrichten und Anrufe von Weggefährten, Fans und Vereinen zeigten, wie geschätzt er in der Fußballwelt war.

Im September 2024 gewährte der Torwart in einem Interview mit dem Sender Sport1 bewegende Einblicke in sein Leben mit der Krankheit. "Es gibt Tage, da bin ich deprimiert und im Kopf leer. Es gibt aber auch Tage, da könnte ich Bäume ausreißen. Das kann man nicht erklären. Ich kann nie sagen, was morgen ist", berichtete der Fußballer damals offen. Er habe nie einschätzen können, wie es ihm am nächsten Tag gehen würde: "Manchmal bin ich abends gut drauf, gehe ins Bett und am nächsten Morgen schaffe ich es nicht, aufzustehen."

Imago Georg Koch, Ex-Torwart

Imago Georg Koch, Oktober 2024

Imago Georg Koch, November 2024