Logan Paul investiert Millionen in Pokémon-Kartensammlung

Logan Paul (30) greift für seine Pokémon-Leidenschaft richtig tief in die Tasche! Während seines Auftritts im Podcast "The Iced Coffee Hour" der YouTuber Graham Stephan und Jack Selby verrät der Social-Media-Star, dass er bislang mindestens zehn Millionen Dollar in seine Sammlung gesteckt hat. Das entspricht umgerechnet etwa 8,6 Millionen Euro. Und das sei angeblich nur die Untergrenze. Erst vor Kurzem sorgte Logan für Schlagzeilen, als er seine wertvollste Karte, eine extrem seltene Pikachu-Illustratorkarte, versteigern ließ. Das Sammlerstück erzielte fast 14 Millionen Euro und stellte damit einen Weltrekord als teuerste Sammelkarte aller Zeiten auf.

Im Gespräch mit den Podcast-Hosts macht Logan klar, dass er trotz der Wahnsinnssummen nichts bereut. Auf die Frage, ob er den Kauf irgendeiner Karte im Nachhinein kritisch sehe, sagt er schlicht: "Nein." Seine Sammlung sei inzwischen "unglaublich", schwärmt er weiter. Welche Karten ihm noch fehlen, will der YouTuber allerdings für sich behalten. Früher hat er laut eigener Aussage lautstark verkündet, dass er Pokémon sammelt. Dann habe er aber gemerkt, dass seine Begeisterung direkte Folgen für den Markt hat. "Wenn ich etwas herausposaune und der Markt boomt und ich mehr will: Dann biete ich im Prinzip gegen mich selbst", fasst Logan zusammen. Händler würden sofort zwischen dem 1,5- und 2-fachen Preis verlangen, sobald er öffentlich Interesse zeigt.

Mittlerweile verfolgt der Unternehmer deshalb eine andere Strategie. "Deswegen sammle ich jetzt im Stillen", erklärt Logan im Podcast. Dabei ist seine Pokémon-Liebe nicht das einzige ungewöhnliche Hobby, das für Aufsehen sorgte. So kaufte sich der Internetstar auch einen rund 66 Millionen Jahre alten Dinosaurier-Schädel für etwa eine halbe Million Dollar – ein Betrag, der im Vergleich zu seinen Karteninvestments fast bescheiden wirkt. Trotzdem will der Sportler sich vorerst keine weiteren Fossilien mehr ins Haus holen. "Ich kann sie mir nicht leisten", scherzt er und verweist darauf, dass sein Geld aktuell vor allem in eine Sache fließt: "Weil ich Pokémon liebe."

Instagram / loganpaul Logan Paul, Internetstar

Getty Images Logan Paul beim einem Wrestling-Event, 2023

Getty Images Logan Paul, 2024