Vanessa reagiert auf Aleks' "#CoupleChallenge"-Wutausbruch

Aleksandar Petrovic sorgte bei #CoupleChallenge für einen heftigen Eklat, nachdem er Emmy Russ (26) im Spiel einen Kuss verweigert hatte. In einem späteren Gespräch erklärte der Realitystar seiner Mitstreiterin, dass er mit seiner Ex Vanessa Nwattu (26) eine Abmachung getroffen habe: Bis zum Ende der Ausstrahlung von Temptation Island VIP wollte er demnach nicht mit jemand anderem intim werden. Als Aleks daraufhin in Tränen ausbrach, fingen Emmy und Chika Ojiudo-Ambrose an zu lachen – eine Reaktion, die den maskulinen Mann völlig aus der Fassung brachte. Aleks rastete daraufhin komplett aus und fing an, Holzbänke um sich zu werfen und mit Tritten durch die Gegend zu schleudern.

Unter einem Ausschnitt der dramatischen Szene auf Instagram meldete sich nun Vanessa selbst zu Wort und kommentierte die Bilder von Aleks' Wutausbruch. "Et voilà! Ich bekomme Flashbacks", schrieb die 26-Jährige trocken in der Kommentarspalte. Mit ihrer Bemerkung deutete die Reality-TV-Darstellerin an, dass sie solche Ausraster von ihrem Ex offenbar bereits aus gemeinsamen Zeiten kennt. Ihre Reaktion auf die Szenen sorgt bei den Fans für Aufsehen und wirft ein neues Licht auf die vergangene Beziehung der beiden.

Bereits zuvor hatte sich zwischen Emmy und Aleks bei einer Party ein handfester Streit angebahnt. Während die anderen Paare ausgelassen tanzten und flirteten, kamen sich auch die beiden näher – bis Aleks plötzlich einen Rückzieher machte. Auf Emmys Annäherungsversuch ging der Realitystar nicht ein, sondern zog sich grinsend zurück. "Nicht hier, zu früh noch", erklärte er. Für Emmy war das die absolute "TV-Blamage". Die Runde war plötzlich von Eisigkeit und Verstimmung geprägt, die Blondine zog sich enttäuscht zurück.

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

RTLZWEI Emmy Russ und Aleks Petrovic, "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Emmy Russ und Aleksandar Petrovic, "#CoupleChallenge" 2026