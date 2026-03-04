Entzug: Shia LaBeoufs Bekannte warnen vor tragischem Ende

Shia LaBeouf (39) muss sich einer Suchttherapie unterziehen. Das ordnete das Gericht in New Orleans vergangene Woche an, nachdem der Schauspieler am 17. Februar während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten eine Schlägerei angezettelt hatte. Anstatt ins Gefängnis zu müssen, kam der 39-Jährige mit der Auflage davon, sich in eine Behandlung wegen Substanzmissbrauchs zu begeben, sich Drogentests zu unterziehen und eine Kaution von umgerechnet 85.000 Euro zu hinterlegen. Insider bezeichnen diese Strafe gegenüber Page Six als "Prominentenstrafe" und erklären, dass sie lediglich darin bestehen könnte, sich bei einem Online-Dienst anzumelden.

Genau dieser Umstand soll nun Personen aus Shias privatem Umfeld besorgt stimmen. "Dieser Typ muss einen Weg finden, nüchtern zu werden, oder er wird sterben. Das alles läuft auf ein tragisches Ende hinaus", warnt ein Insider, der den "Transformers"-Star kennt. Das Problem: Shia sei sich seiner eigenen kritischen Lage nicht bewusst. Kurz vor seiner Festnahme betonte er selbst in einem Interview mit YouTuber Andrew Callaghan, kein Alkohol- oder Drogenproblem zu haben. Quellen aus seinem Umfeld beschreiben ihn gegenüber dem Portal als "Meistermanipulator", der "sehr geschickt darin ist, die Rolle eines guten Kerls zu spielen, der in der Genesung ist und versucht, ein besseres Ich zu werden".

Shia besuchte in der Vergangenheit schon mehrfach Entzugskliniken. 2022 gab er an, über 600 Tage nüchtern zu sein. Danach ging es jedoch scheinbar wieder bergab: Seine Ehe mit Schauspielerin Mia Goth (32) soll unter anderem aufgrund seines immensen Alkoholkonsums gescheitert sein. Das Ehe-Aus wurde erst vor wenigen Tagen öffentlich, soll aber bereits rund ein Jahr zurückliegen. Shia zog nach seiner Trennung von Mia aus Los Angeles weg und kaufte im Dezember ein Haus in New Orleans für etwas über eine Million Dollar, um in der Nähe seines Vaters Jeffrey zu sein.

Getty Images Shia LaBeouf in Cannes, Mai 2025 im Palais des Festivals

Getty Images Shia LaBeouf bei den Filmfestspielen in Cannes 2025

