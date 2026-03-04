Helene Fischer zeigt sich nach Babypause völlig bescheiden

Mega-Star und Vollzeit-Mama zugleich: Helene Fischer (41) zeigt sich von ihrer herrlich bodenständigen Seite, die ihre Fans seit jeher an ihr lieben. In der Schweizer Talkshow "Gredig direkt" gab die Schlagersängerin seltene Einblicke in ihr Leben abseits der glitzernden Bühnenwelt. Zuhause dreht sich bei Helene nämlich alles um ihre Kinder – dann ist sie nicht der gefeierte Superstar, sondern schlicht und einfach Mama. "Ich bin gar nicht mehr so wichtig, sondern dass alle glücklich sind", zitiert Gala die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin. Dennoch freut sie sich darauf, nach ihrer zweiten Babypause ins Showbusiness zurückzukehren. Schließlich steht ihr 20-jähriges Jubiläum unmittelbar bevor.

Im Interview machte Helene deutlich, dass ihre Leidenschaft für die Musik trotz der Auszeit keinen Kratzer bekommen hat. "Ich habe weniger Respekt, auf die Bühne zu treten, weil ich glaube, da bin ich absolut in meinem Element, und ich habe so eine große Leidenschaft in mir", schwärmte die Sängerin in der Talkrunde. Der Wunsch, endlich wieder live zu performen, sei nach den Monaten im Familienkosmos sogar noch größer geworden: "Ich möchte jetzt auch endlich raus. Ich möchte in diesem Sommer mein Jubiläum mit den Fans feiern." Gleichzeitig sprach die Blondine offen darüber, dass der Weg zurück ins Rampenlicht ein Balanceakt ist. Logistik, Kinderbetreuung, Tourplanung – all das müsse nun aufeinander abgestimmt werden. Hinzu kommen ihre ganz persönlichen Zweifel: "Wahrscheinlich gibt es nie den perfekten Zeitpunkt [...] sodass man gefühlt dann doch irgendwie denkt: Kann ich das Ganze überhaupt noch?"

Besonders deutlich wurde im Gespräch, wie sehr sich Helenes Blick auf ihr eigenes Leben verschoben hat. Erfolg definiert sie heute weniger über Chartplatzierungen, sondern über Harmonie im eigenen Zuhause: "Das ist unser größtes Ziel, dass wir niemanden dabei vergessen und dass wir alles unter einen Hut bekommen." Jeder Schritt auf dem Weg zum Comeback wird mit Rücksicht auf das Wohl der Kinder geplant. Rückblickend beschreibt die Künstlerin die vergangenen Monate als kostbare Auszeit voller Nähe und Geborgenheit: "Ich habe wirklich ein ganz fantastisches Jahr erlebt und jetzt so langsam steige ich wieder ein", fasste sie im Podcast zusammen. Zu Hause ist Helene damit vor allem eines: eine liebevolle Mutter, für die das Glück ihrer Familie über allem steht – auch dann, wenn draußen Millionen auf ihr großes Jubiläum warten.

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

Getty Images Helene Fischer in München 2022

Imago Helene Fischer, November 2025