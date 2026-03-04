Bei "#CoupleChallenge" verspottet: Das sagt Aleks Petrovic

Aleksandar Petrovic (35) hat sich nach den aufwühlenden Szenen bei #CoupleChallenge jetzt zu Wort gemeldet. In der Show hatte er Emmy Russ (26) erklärt, weshalb er sie nicht küssen wollte, und dabei auch die Vereinbarung mit seiner Ex Vanessa Nwattu (26) offengelegt. Demnach habe er sich vorgenommen, bis zum Ende der Ausstrahlung von Temptation Island VIP mit keiner anderen Frau intim zu werden. Bei seiner Erklärung zeigte sich der Realitystar sichtlich bewegt und sprach sogar unter Tränen über seine Gefühle. Umso mehr traf ihn die Reaktion von Emmy und Mitkandidatin Chika, die daraufhin in Gelächter ausbrachen. In seiner Instagram-Story äußert sich Aleks nun deutlich und macht seinem Ärger über das Verhalten der beiden Frauen Luft.

"Ich habe einfach ehrlich erklärt, warum ich eine Grenze habe und keinen Kuss möchte", schreibt der Social-Media-Star. Er habe sich geöffnet und Emmy persönlich anvertraut, dass er aus einer langen Beziehung komme und eine klare Abmachung gehabt habe. "Was daraus gemacht wurde? Gelächter über meine Emotionen. Spott über meine Gefühle. Und genau diese Offenheit wurde gegen mich verwendet", kritisiert Aleks. Er fordert seine Follower auf, sich vorzustellen, die Rollen wären vertauscht gewesen: "Stellt euch vor, eine Frau öffnet sich emotional vor einem Mann, erklärt ihre Gefühle, ihre Grenzen, ihre Situation. Und der Mann lacht sie dafür aus. Was wäre passiert? Der Shitstorm wäre explodiert", so der Realitystar weiter. Man hätte sofort von toxischem Verhalten und Respektlosigkeit gesprochen.

Dass Aleks Emmy nicht küssen wollte, hatte bei der Influencerin zuvor für ordentlich Empörung gesorgt. Während einer ausgelassenen Party kamen sich die beiden zwar näher, doch als der Dubai-Auswanderer vor laufenden Kameras witzelte: "Willst du?", hoffte Emmy kurz auf einen besonderen Moment. Sie antwortete knapp "Ja", erlebte jedoch wenige Sekunden später einen Korb, als Aleks grinsend doch zurückzog und sagte: "Nicht hier, zu früh noch." Für die 26-Jährige war das alles andere als lustig. "Ich fühle mich verarscht. Wo ist der Spaß? Du machst die ganze Zeit so auf touchy [...] und wenn ich sage: 'Lass uns den ersten Schritt machen', sagst du: 'Nein'?", wetterte sie enttäuscht.

RTL Aleksandar Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2025

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

RTLZWEI Emmy Russ und Aleks Petrovic bei "#CoupleChallenge" 2026