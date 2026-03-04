Quelle bestätigt: Tate McRae & Jack sind offiziell ein Paar

Tate McRae (22) und Jack Hughes sind offiziell ein Paar. Das bestätigte eine Quelle gegenüber dem Magazin Us Weekly. Die Sängerin und der Eishockeyprofi der New Jersey Devils haben sich Ende vergangenen Jahres kennengelernt und sehen sich seitdem exklusiv. "Tate und Jack daten sich. Sie haben sich Ende letzten Jahres locker angefangen zu treffen, also ist es noch neu, aber sie sehen sich exklusiv", verriet der Insider. Die beiden kamen zusammen, nachdem Jack der Musikerin über Instagram eine Nachricht geschrieben und ein Gespräch begonnen hatte.

Die 22-Jährige ist eine große Stütze für Jacks Karriere und besucht regelmäßig seine Spiele. "Sie denkt, dass er ein wirklich cooler Typ ist, und sie haben eine Menge Spaß zusammen. Sie hat seine Karriere so sehr unterstützt und es geliebt, zu den Spielen zu gehen und ihn anzufeuern", erklärte die Quelle dem Magazin. Trotz ihrer vollen Terminkalender schaffen es die beiden, sich Zeit füreinander zu nehmen. "Sie bringen es während dieser geschäftigen Saison zum Laufen, hoffen aber, nächsten Monat mehr Zeit miteinander zu haben, wenn seine Saison endet", so der Insider weiter. Jacks Saison mit den Devils endet Mitte April.

Schon vor zwei Monaten sorgte Tate mit einem Besuch bei einem Spiel der New Jersey Devils für Aufsehen. Damals wurde sie im Publikum gesehen, während der 24-Jährige nach einer Verletzung sein Comeback auf dem Eis feierte. Ihre Anwesenheit löste direkt Spekulationen aus. Ein besonderes Detail fiel aufmerksamen Fans auf: Jacks Bruder Quinn markierte einen Beitrag über Tates Stadionbesuch mit einem Like. Das sorgte zusätzlich für Gesprächsstoff. Zu dieser Zeit waren Jack und die Sängerin außerdem gemeinsam in einem Restaurant in New York City gesichtet worden. Ein Augenzeuge berichtete dem Portal DeuxMoi: "Das gesamte Lokal hat Tate und Jack angestarrt. Vor allem Jack war sehr nervös und hat sich immer wieder umgesehen, bevor sie sich hingesetzt haben."

IMAGO / ABACAPRESS Tate McRae, September 2025

Getty Images Jack Hughes beim Match der New Jersey Devils gegen die Chicago Blackhawks im November 2025

Getty Images Tate McRae, Dezember 2025