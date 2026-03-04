Crack statt Heroin: Billy Idol schockiert mit Geständnis

Billy Idol (70) hat in einem Podcast ein verstörendes Geständnis über seine Drogenvergangenheit abgelegt. Im Gespräch mit Bill Maher in dessen Format "Club Random" verriet der Rockstar, dass er seine Heroinabhängigkeit überwunden habe, indem er stattdessen begann, Crack zu rauchen. "Wenn du versuchst, von Heroin loszukommen, wohin wendest du dich? Du wendest dich etwas anderem zu. Ich fing an, Crack zu rauchen, um von Heroin loszukommen", erklärte der Musiker. Auf die erstaunte Nachfrage von Bill antwortete Billy selbstbewusst: "Es hat funktioniert. Es hat funktioniert." Die ungewöhnliche Methode, eine Droge durch eine andere zu ersetzen, ist zwar alles andere als empfehlenswert, doch für den heute 70-Jährigen scheint sie damals der Ausweg gewesen zu sein.

Die schockierenden Enthüllungen sind Teil der aktuellen Pressetour zu seiner neuen Dokumentation "Billy Idol Should Be Dead", in der der Sänger ebenfalls über seine dramatische Vergangenheit spricht. "Ich hatte alles, und ich habe es mit Butan angezündet", sagte er gegenüber der New York Times. Im Interview mit Bill Maher schilderte Billy zudem einen lebensbedrohlichen Vorfall, bei dem er nach dem Schnupfen von Heroin beinahe gestorben wäre: "Ich wurde irgendwann bewusstlos, und als die anderen Leute im Raum wieder zu sich kamen, wurde ich schon blau", erinnerte er sich. Als Bill verwirrt nachfragte, erklärte der Musiker mit bitterem Humor: "Wenn du am Sterben bist, wirst du blau."

Billy Idol, der seit den 1980er Jahren als rebellischer Rockstar bekannt ist, hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um seine wilden Jahre ging. Er gilt seit Jahrzehnten als Inbegriff des exzessiven Rock'n'Roll-Lifestyles und wurde durch Hits wie "White Wedding" und "Rebel Yell" weltberühmt. Im Interview mit der New York Times zeigte er sich dankbar, dass er seine Drogenexzesse überlebt hat: "Ich habe Glück, dass ich das Gehirn behalten habe, das ich habe, denn einige Leute sind hirntot geworden, und einige landeten für immer im Gefängnis. Oder sind tot", so der Sänger. Auch heute noch ist sich Billy bewusst, wie knapp er dem Tod entkommen ist, und sagt: "Stell dir vor, es wäre heute. Wenn ich machen würde, was ich gemacht habe, wäre ich tot, weil ich auf Fentanyl gestoßen wäre."

Getty Images Billy Idol bei den American Music Awards 2004 in Los Angeles

Getty Images Rocklegende Billy Idol ungefähr im Jahr 1985

Getty Images Billy Idol bei der Premiere von "Billy Idol Should Be Dead" auf dem Tribeca Festival 2025

