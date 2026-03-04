Laura Maria Rypa teilt traumhafte Urlaubsgrüße aus Mauritius

Laura Maria Rypa (30) genießt aktuell traumhafte Urlaubstage fernab von Deutschland und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Die Influencerin postete dort ein Video, in dem sie in einem Bikini Richtung Meer läuft. Untermalt wird der Clip mit dem Song "Make Love Sure" von Mike Ricardos. Den Beitrag versah die zweifache Mama mit den Worten "Postkarte aus dem Paradies" und mit Emojis von Meereswellen sowie strahlender Sonne. Dazu verriet sie ihren Standort: die paradiesische Insel Mauritius im Indischen Ozean.

Die 30-Jährige hält ihre Community damit weiter auf dem Laufenden über ihre Reise, die sie offenbar zu einem Traumziel geführt hat. Das türkisblaue Meer und die Sonne der afrikanischen Trauminsel scheinen Laura Maria aktuell beste Bedingungen für entspannte Tage zu bieten. Der Post schlug sofort hohe Wellen bei ihren Followern – bereits in der ersten halben Stunde sammelten sich zahlreiche Reaktionen und Kommentare unter dem Urlaubsgruß. "So 'ne heiße Mama – du bist wunderschön" oder "Mamacita" sind nur zwei der zahlreichen Reaktionen in der Kommentarspalte.

Bereits am Vortag hatte Laura Maria ihre Fans mit einem ganz besonderen Schnappschuss überrascht. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich Seite an Seite mit ihrem Ex-Verlobten Pietro Lombardi (33) im Flugzeug – entspannt und vertraut. Zu dem Bild schrieb die Influencerin: "Für die Kinder. Für die Erinnerungen." Pietro teilte den Beitrag ebenfalls in seiner Story. Die Community spekulierte daraufhin eifrig über das gemeinsame Reiseziel, denn Laura Maria hatte nur verraten: "Dieses Land stand schon immer auf meiner Bucket-Liste." Damit heizte sie die Gerüchteküche ordentlich an.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, März 2026

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, März 2026

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie