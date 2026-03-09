Shitstorm für erstes "God of War"-Bild: Schöpfer ist sauer

Eines der ersten Bilder der neuen "God of War"-Serie sorgt für unzufriedene Fans. Das Foto zeigt Hauptdarsteller Ryan Hurst (49) als Halbgott Kratos und Kinderdarsteller Callum Vinson als seinen Sohn Atreus. Manche Fans können nicht glauben, dass es sich tatsächlich um die erste Aufnahme aus der Videospiel-Verfilmung handelt – im Netz kursieren Gerüchte, es handle sich um ein KI-Bild oder sogar einen Fake. Nun meldet sich David Jaffe, einer der Entwickler hinter "God of War", zu Wort und nimmt den Spekulationen den Wind aus den Segeln. "Glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht, Kinder", betont er in einem YouTube-Video. Gleichzeitig schlägt er sich aber auch auf die Seite der Fans: David versteht nicht, warum Prime Video ausgerechnet dieses Bild veröffentlichte.

In seinem Video lässt der Game-Designer seinem Frust und Ärger freien Lauf: "Das ist kein Behind-the-Scenes-Foto, das irgendwer heimlich am Set geknipst hat. Das ist eine offizielle Veröffentlichung von Amazon, die die Serie produzieren. Ich weiß absolut nicht, was zur Hölle das bedeuten soll." David fehle die Mühe, die man sich bei solchen Promo-Bildern geben solle. Zwar könne er verstehen, dass man keine Bilder des wutentbrannten Kratos nehme, um keine potenziellen Zuschauer abzuschrecken. Ein Bild, auf dem Kratos "aussieht, als würde er in den Wald sch*ißen", sei aber auch keine Alternative. Die Mimik des Hauptdarstellers sehe einfach "dumm" aus. "Keine dieser Figuren wirkt sonderlich interessant oder ansprechend. Sie sehen einfach dumm aus. Wenn das hier die 'Dumm und Dümmer'-Version von 'God of War' wäre, wäre es genau das, was man erwarten würde. Wie eine Komödie", schimpft der US-Amerikaner.

Auch an Callum hat David Kritik: Die Haare des Jungen sehen seiner Meinung nach aus, als seien sie voller Stylingprodukte, und die Haltung von Pfeil und Bogen mache eher den Eindruck, als würde er "gar nicht zielen". Gepaart mit der Kulisse, die aussehe wie aus einem "Bastelladen für Modelleisenbahn gekauft", sehe das Foto einfach seltsam und schrecklich aus. Auch wenn David offen an Amazon und PlayStation Productions zweifelt, hat er aber Vertrauen in das Team hinter der Produktion von "God of War". "Zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. Das hier kann ein furchtbares Bild sein – und das ist es auch. [...] Und gleichzeitig ist Ron Moore, der Showrunner, fantastisch. [...] Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass es eine gute Serie wird", stellt er klar.

© Amazon Content Services LLC / Leah Gallo/Prime Ryan Hurst und Callum Vinson als Kratos und Atreus in der "God of War"-Serie

Amazon MGM Studios / Justin Lubin/Prime Ryan Hurst neben Kratos auf einem Promo-Bild für "God of War"

Imago Callum Vinson bei der Premiere von "Long Bright River" im Metrograph in New York City

