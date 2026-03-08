Bereit: Schwangere Sarah Zucker fiebert der Geburt entgegen

Sarah Zucker bereitet sich auf die Ankunft ihres ersten Kindes vor, und die letzten Tage der Schwangerschaft sind angebrochen. Am Mittwoch (4. März) teilte die Sängerin in ihrer Instagram-Story ein entspanntes Spiegel-Selfie, auf dem sie im Schneidersitz auf dem Boden sitzt und liebevoll ihre Hand auf ihren deutlich gewölbten Babybauch legt. Im Hintergrund des Schlafzimmers ist bereits alles für den Nachwuchs vorbereitet: Ein schlichtes Holz-Kinderbettchen mit Mobile steht bereit neben dem Elternbett. "Es kann nun täglich so weit sein und die Vorfreude steigt ins Unermessliche!", schrieb die Sängerin zu dem Foto und sendete ihren Followern "liebste Grüße". Die baldige Mama strahlt eine bewundernswerte Ruhe aus.

Dass Sarah ein Baby erwartet, erfuhr die Öffentlichkeit Ende 2025. In einem Interview mit schlager.de sagte sie: "Ich habe auch lange überlegt, ob ich das wirklich öffentlich mache. Aber ich kann es nicht mehr verstecken." Im November 2025 stand sie bei Andy Borg (65) auf der Bühne – zu diesem Zeitpunkt wäre das Geheimnis ohnehin nicht mehr zu verbergen gewesen. Besonders bemerkenswert: Die Schwangerschaft verlief nach eigener Aussage nahezu beschwerdefrei. Keine Übelkeit, keine großen körperlichen Einschränkungen – Sarah beschrieb es selbst als "Traum-Schwangerschaft". Neben ihrer Karriere als Schlagersängerin, die sie 2020 mit ihrem Debütalbum "Wo mein Herz ist" startete, ist Sarah auch ausgebildete Kindheitspädagogin – eine Kombination, die sie in ihrer neuen Rolle als Mutter sicher bestens vorbereitet. Vater des Kindes ist Martin Werner, den die Sängerin erstmals in der Sendung "Brisant" vorstellte. Laut Sarah war es Liebe auf den ersten Blick.

Nicht nur die Eltern selbst fiebern dem großen Tag entgegen – die ganze Familie Zucker steht hinter der werdenden Mutter. Besonders Bruder Ben Zucker (42), einer der bekanntesten Schlagerinterpreten des Landes, kann es kaum erwarten, das Baby kennenzulernen. Auch das Geschlecht hat die werdende Mami bereits bekannt gegeben: "Es wird ein Junge. Eigentlich dachte ich, dass ich ein Mädchen bekomme, ich hatte das irgendwie im Gefühl. Aber ich sehe mich jetzt schon am Fußballplatz stehen. Wir freuen uns wie verrückt", so Sarah bei schlager.de. Ihre Mutter habe bislang ausschließlich Enkeltöchter bekommen. Nun wird erstmals ein Enkelsohn das Familienglück vervollständigen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Sarah Zucker, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.zucker.musik Sarah Zucker, März 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Ben und Sarah Zucker, März 2023