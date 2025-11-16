Ben Zuckers Schwester Sarah wird zum allerersten Mal Mama

Sarah Zucker, die Schwester von Schlagerstar Ben Zucker (42), verkündet große Neuigkeiten: Sie erwartet ihr erstes Kind! Die Sängerin teilt die frohe Botschaft auf Instagram mit einem süßen Foto, auf dem ein Smiley ihren wachsenden Babybauch ziert. Begleitet wird das Bild von den Worten: "Ein neues Kapitel beginnt. Und plötzlich wächst da etwas, das alles verändert – im allerschönsten Sinne."

Die Ankündigung sorgte für große Freude bei ihren Fans, die in den Kommentaren herzlich gratulierten. "Ach Sarah! Wie schön! Gratuliere euch", freut sich ein Fan, ein weiterer findet: "Das Bild strahlt voller Liebe." Glückwünsche gibt es auch von einigen Kollegen, darunter Ramon Roselly (32) und Linda Hesse (38). Auch Ben lässt es sich nicht nehmen, ein paar liebe Worte in der Kommentarspalte des Beitrags zu hinterlassen. "Mein Herz… Kleine Maus/Schwester", schreibt er und versieht die Nachricht mit roten Herzen.

Sarah, die 2020 mit ihrem Debütalbum "Wo mein Herz ist" durchstartete, entdeckte ihre Leidenschaft für die Musik an der Seite ihres berühmten Bruders. 2018 stand sie erstmals gemeinsam mit Ben auf einer Bühne und beschloss, ihre musikalische Karriere voranzutreiben. Privat scheint die Sängerin nun ein weiteres wundervolles Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. Dieses Glück teilt sie offen mit ihren Fans, die sie bereits bei ihrem musikalischen Erfolg unterstützt haben – und nun auch bei diesem besonderen Meilenstein an ihrer Seite stehen.

IMAGO / Future Image Ben und Sarah Zucker, März 2023

IMAGO / Bildagentur Monn Sarah Zucker, Schlagersängerin

IMAGO / STEINSIEK.CH Sarah Zucker, Juli 2025