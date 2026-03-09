2.000 Quadratmeter: So luxuriös lebte Harald Glööckler

Harald Glööckler (60) hat jetzt im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (52) über sein einstiges Luxus-Leben in Berlin geplaudert. Der Modedesigner verriet der Moderatorin, dass er früher in Berlin-Mitte auf sage und schreibe 2.000 Quadratmetern lebte – gemeinsam mit seinem damaligen Partner und seinem Hund. Als Barbara ihn darauf ansprach, ob beim Umzug tatsächlich 30 Sofas transportiert werden mussten, bestätigte Harald gelassen: "Ob das 30 Sofas waren, weiß ich nicht, aber es waren sehr viele, ja." Die Moderatorin konnte es kaum glauben und unterbrach ihn fassungslos: "Come on, du hast nicht auf 2.000 Quadratmetern gelebt?! Alleine?!"

Der 60-Jährige erklärte, wie es zu der riesigen Wohnfläche kam: Zunächst habe er ein Penthouse mit 500 Quadratmetern gemietet. Als die gegenüberliegende Maisonette-Wohnung frei wurde, mietete er auch diese – "damit da niemand einzieht". Diese nutzte er als Showroom. Zusätzlich kam noch eine 400 Quadratmeter große Fläche als Galerie hinzu. Zu der luxuriösen Ausstattung gehörten acht Badezimmer, zwölf Toiletten und ein Tisch, an dem 60 Personen Platz fanden. Barbara konnte es immer noch nicht fassen: "Nicht dein Ernst!" Harald sah es gelassen: "Ja, mein Gott. Ich wollte einfach mal der Welt zeigen, dass man auch auf 2.000 Quadratmetern wohnen kann."

Mittlerweile hat sich der Designer allerdings "verkleinert", wie er im Podcast verriet. Er zog von Berlin nach Kirchheim in sein Schloss, das "Château Pompöös", das rund 400 Quadratmeter umfasst. Dort lebte er mehrere Jahre mit seinem inzwischen getrennt lebenden Ex-Mann. Das Anwesen steht mittlerweile zum Verkauf. Heute wohnt Harald wieder in Berlin – natürlich standesgemäß in einem luxuriösen Penthouse. Der Designer ist bekannt für sein extravagantes Auftreten und seinen pompösen Lebensstil. Erst kürzlich war er bei Promi Big Brother zu sehen, wo er den zweiten Platz belegte.

Getty Images Harald Glööcker im Juni 2024

Getty Images Harald Glööckler im Jahr 2012

Getty Images Harald Glööckler, Modeschöpfer