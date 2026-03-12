Fettabsaugung und Cannabis: Das sind die Oscar-Goodie-Bags

Am 16. März findet in Los Angeles die 98. Oscar-Verleihung statt, bei der zwar nur wenige der Nominierten eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen werden – doch leer geht niemand aus. Insgesamt 25 Nominierte aus den vier Schauspielkategorien und der Kategorie "Bester Regisseur" dürfen sich laut ntv über sogenannte Goodie-Bags freuen, die vom Marketingunternehmen Distinctive Assets zusammengestellt werden. Der Inhalt hat einen Wert im sechsstelligen Bereich und umfasst alles von Luxusreisen über extravagante Snacks bis hin zu Beauty-Behandlungen. Zu den glücklichen Empfängern aus den Reihen der Nominierten könnten in diesem Jahr unter anderem Leonardo DiCaprio (51), Timothée Chalamet (30), Emma Stone (37) und Kate Hudson (46) zählen.

In den Taschen befinden sich Gutscheine für Reisen nach Costa Rica, Sri Lanka und ins finnische Lappland sowie kulinarische Highlights wie eine in Schokolade getunkte Brezel mit essbarem Goldkristall-Topping. Auch mehrere Cannabisprodukte sind laut Nachrichtenportal Teil des Pakets. Für das körperliche Wohlbefinden gibt es Gutscheine für Beauty-Behandlungen im Wert von 25.000 Dollar – darunter Fettabsaugung, Zahnbehandlungen und Verjüngungsbehandlungen. Zu den kurioseren Geschenken der glamourösen Preisnacht, die ab 2029 ausschließlich auf YouTube zu sehen ist, zählen ein luxuriöser Duschkopf des deutschen Sanitärkonzerns Grohe sowie ein fertiger Ehevertrag, aufgesetzt von Promi-Scheidungsanwalt James Sexton.

Die Goodie-Bags gelten gemeinhin als inoffizieller Trostpreis und haben nichts mit der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zu tun, die den Oscar vergibt. Die beteiligten Unternehmen investieren hohe Summen, um ihre Produkte in den Taschen platzieren zu können. Die 98. Oscar-Verleihung findet in der Nacht vom 15. auf den 16. März (deutscher Zeit) statt und wird zum zweiten Mal in Folge von Late-Night-Star Conan O'Brien (62) moderiert, der bereits im vergangenen Jahr durch die Gala führte. Die Zeremonie, bei der Größen wie Will Smith (57) und Richard Gere (76) wegen ihres problematischen Verhaltens nicht mehr willkommen sind, um das Ansehen zu schützen, wird erneut im Dolby Theatre in Los Angeles abgehalten.

