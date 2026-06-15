Nach Formel-1-Sieg: Kim rief direkt ihren Lewis Hamilton an

Lewis Hamilton (41) hat Formel-1-Geschichte geschrieben – und eine der Ersten, die davon erfahren hat, war offenbar Kim Kardashian (45). Der Rennfahrer gewann beim Grand Prix von Barcelona seinen ersten Grand Prix für Ferrari, und kaum war das Rennen vorbei, klingelte sein Telefon. Der australische Starfotograf Kym Illman berichtete auf Instagram, dass er im Fahrerlager zufällig ein Gespräch mitbekam: "Als Lewis Hamilton an mir vorbeiging, hörte ich eine vertraute Frauenstimme mit US-Akzent aufgeregt fragen: 'Wie fühlst du dich?' Lewis antwortete kurz und schlicht: 'Unglaublich.' Kim war eine der Ersten, die er anrief, nachdem er zum Sieger des Großen Preises von Barcelona gekürt worden war."

Für Lewis war dieser Sieg mehr als nur ein weiterer Triumph in seiner Karriere. Gegenüber der Presse rang der 41-Jährige nach dem Rennen sichtlich bewegt nach Worten: "Ich habe letztes Jahr diese Reise begonnen. Das Team hat mich immer unterstützt. Ich danke allen. Dieser Sieg ist etwas ganz Besonderes." Dann wurde er noch persönlicher: "Als Kind habe ich mir vorgestellt, in einem Ferrari ein Rennen zu gewinnen. Und jetzt ist dieser Traum wahr geworden." Dass er diesen Moment ausgerechnet mit Kim teilte, dürfte viele Fans kaum überrascht haben.

Die 45-Jährige sorgte bereits beim Grand Prix von Monaco für Aufsehen im Fahrerlager – und das nicht nur wegen der Romanze mit dem Rennfahrer. Die Unternehmerin wurde nach dem Rennen in Monte Carlo zum Internet-Hit, als sie sich das Handtuch von Rennsieger Kimi Antonelli schnappte und sich damit das Gesicht trocknete. Die Bilder verbreiteten sich rasend schnell im Netz. Kim entschuldigte sich auf ihre ganz eigene Art beim jungen Mercedes-Fahrer: Als Antonelli beim nächsten Rennen in der Garage nach einem Handtuch suchte, fand er dort eines mit persönlicher Widmung – "Von Kim für Kimi".

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Getty Images Kim Kardashian bei der Siegerehrung des Großen Preises von Monaco 2026

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Getty Images Lewis Hamilton im Januar 2025

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Mai 2026