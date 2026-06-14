Kate Bosworth feiert Justins wilden Einsatz für Ariana

Justin Long (48) hat beim "Tribeca Film Festival" in New York verraten, wie sehr ihm die Zusammenarbeit mit Ariana Grande (32) Spaß gemacht hat. Der Schauspieler war am Sonntag, dem 7. Juni, zur Premiere seines neuen Films "In Memoriam" auf dem Festival erschienen, als er gegenüber People über seinen überraschenden Auftritt im Musikvideo zu Arianas Single "Hate That I Made You Love Me" sprach. Im Clip spielt er einen Mann, der von Arianas Geist verfolgt wird, einen Autounfall überlebt, in Brand gesetzt und schließlich lebendig begraben wird. Auch seine Frau Kate Bosworth (43) sei begeistert: "Sie ist begeistert, sie hat sich riesig für mich gefreut", erzählte Justin gegenüber People.

Zwei Drehtage verbrachte der Schauspieler mit der Sängerin auf dem Universal-Gelände. Dabei hob er besonders die positive Energie am Set hervor: "Sie war eine tolle Anführerin und so positiv." Auf Instagram schwärmte er zudem, der Auftritt sei "ein unerwartetes Geschenk" gewesen – und dass er sich vorstelle, wie sein Enkelkind eines Tages staunen werde, dass Opa in einem Ariana-Grande-Musikvideo mitgespielt habe. Ariana selbst kommentierte seinen Post mit den Worten: "Es war eine solche Ehre, dich dabeizuhaben! Danke so sehr, dass du Teil davon warst." Der Clip wurde von Christian Breslauer inszeniert, der bereits häufiger für Ariana tätig war.

Das Video zu "Hate That I Made You Love Me" war am 1. Juni veröffentlicht worden und hatte schnell für Gesprächsstoff gesorgt. Der Song ist die erste Auskopplung aus Arianas kommendem Album "Petal", das am 31. Juli erscheinen soll. Am 6. Juni hatte die Sängerin zudem ihre Eternal-Sunshine-Tour gestartet. Justin ist seit 2023 mit der Schauspielerin Kate Bosworth verheiratet. Die beiden hatten sich beim Dreh eines gemeinsamen Films im Jahr 2021 kennengelernt und ihre Beziehung 2022 öffentlich gemacht, bevor sie im Mai 2023 in New York City heirateten.

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Getty Images Justin Long und Kate Bosworth, März 2023

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Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globe Awards 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills

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Getty Images Justin Long und Kate Bosworth, 2023