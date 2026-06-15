Sexy: Elizabeth Hurley (61) bewirbt ihre Bikinikollektion

Elizabeth Hurley (61) hat auf Instagram mal wieder bewiesen, dass sie die beste Werbebotschafterin für ihre eigene Marke ist. In einem schwarzen Neckholder-Bikini kombiniert mit einem passenden Strandrock präsentierte die Schauspielerin ihrer Community einen neuen Look aus ihrer Swimwear-Kollektion. Der Beitrag sammelte innerhalb kürzester Zeit tausende Likes – und auch ihr Sohn Damian Hurley (24) meldete sich prompt in den Kommentaren zu Wort und schwärmte schlicht: "So gut."

Elizabeths Bikini-Post war ihr bereits zweiter innerhalb einer Woche. Zum Anlass ihres 61. Geburtstags hatte die Unternehmerin sich zuvor in einem gelben Triangel-Bikini in Szene gesetzt und sich dabei sehr persönlich gezeigt: "Ich liebe mein Leben heute wirklich. Ich bin wahrhaftig gesegnet und dankbar." Auch ihr Partner Billy Ray Cyrus (64) ließ es sich nicht nehmen, ihr öffentlich zu gratulieren. Der Sänger teilte auf Instagram ein gemeinsames Kuschelsofa-Foto und widmete ihr dazu die Worte: "Noch ein Jahr, noch ein Kuss für die Liebe meines Lebens. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz." Elizabeth antwortete darauf mit einem schlichten: "Liebe dich."

Sohn Damian steckt übrigens hinter vielen Bikini-Fotos der Gossip Girl-Darstellerin, was Elizabeth selbst vor vielen Jahren enthüllte. Damals sorgte das Geständnis für gemischte Reaktionen. Mutter und Sohn reagierten jedoch gelassen auf die Kritik. Gegenüber Access Hollywood erklärte Elizabeth: "Wer lässt sich schon gerne in Bikinis fotografieren? Niemand, selbst wenn man 22 und fabelhaft ist. Aber es ist entspannend zu wissen, dass jemand hinter der Kamera steht, der auf mich aufpasst." Damian ergänzte: "Sie fotografiert mich, ich fotografiere sie."

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley, Schauspielerin

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Liebespaar

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Instagram / damianhurley1 Damian und Mama Elizabeth Hurley