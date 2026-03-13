Rückzieher: Ufo361 findet seine High Heels selbst "cringe"

Im September 2022 postete Ufo361 (37) ein Foto auf Instagram, das eigentlich etwas völlig anderes feiern sollte: das Geschlecht seines ungeborenen Kindes. Der Berliner Rapper saß entspannt auf einem Sofa, umgeben von blauen Ballons, einen Teddy in der Hand – und trug dabei Balenciaga-Schuhe mit Absatz, die für stolze 1.090 Euro über den Ladentisch gehen. Sido (45) ließ es sich nicht nehmen, gegen seinen Kollegen in der Instagram-Story zu sticheln: "Bruder, lass den Mädels doch wenigstens ihre Schuhe." Damit trat er eine breite Debatte los – mit Shitstorm inklusive. Ufo konterte damals mit einer klaren Ansage an alle Kritiker: "Deutschland ist soooo abturn!!! Man darf nicht anders sein... Man darf nicht machen, was man möchte. Man wird direkt als schwul, als Satanist oder Ähnliches bezeichnet!"

Heute klingt das alles deutlich nüchterner – zumindest aus Ufos eigener Perspektive. Im Gespräch mit Streamer Rohat ließ der Rapper die High-Heels-Ära nun offiziell hinter sich: Er bezeichnete die Schuhe ganz offen als "cringe". Das ist bemerkenswert, schließlich hatte er 2022 noch betont, sich modisch weiterentwickeln zu wollen. Kollegen wie Farid Bang (39) hatten sich damals ebenfalls über seinen extravaganten Look lustig gemacht, während viele Fans ihn gleichzeitig als stilistisch mutig feierten – Haftbefehl (40) und Marteria (43) etwa kommentierten seinen Babypost mit Herzen. Ufos Community rund um das Label Stay High habe seinen Stil laut eigener Aussage stets richtig eingeordnet: "Meine Community Stay High weiß sowieso, dass ich nicht so ein Mensch bin (...). Aber wenn ich dann auf einmal viral gehe, weil ich blaue Haare hatte oder cringe Schuhe anhatte (...) – die Leute reden heute noch darüber.“

Mindestens genauso hartnäckig haftet Ufo ein weiterer Vorwurf an: der des Satanismus. Okkulte Symboliken in Musikvideos – etwa ein riesiges, rot leuchtendes Kreuz im Clip zu "Balenciaga" – hatten über Jahre hinweg Spekulationen angeheizt. Sogar enge Weggefährten wie Capital Bra (31) distanzierten sich zeitweise von ihm. Der Rapper Mois (34) ging dabei besonders weit: Er packte damals eine Box von Ufo aus, verbrannte sie öffentlich und löste damit laut Ufos eigenen Angaben eine Welle von rund einer Million feindseliger Kommentare aus. Im Rohat-Talk stellte Ufo nun unmissverständlich klar, dass er mit Teufelsanbeterei nichts am Hut habe und sich die dunkle Ästhetik durch seine Musik ziehe, weil sie interessanter und aneckender sei und ihm gefalle.

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Wenzel, Georg Ufo361, Rapper

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Imago Sido beim Auftakt der Jubiläumstour "25 Jahre" in Erfurt

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Keuenhof, Rainer / ActionPress Ufo361 beim Lollapalooza in Berlin 2019