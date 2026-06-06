Erstes Baby da: Samara Weaving verrät süße Details

Es ist ein Mädchen! Samara Weaving (34) hat im Interview mit People erstmals bestätigt, dass sie und ihr Ehemann Jimmy Warden eine Tochter bekommen haben. Die australische Schauspielerin sprach dabei offen über ihre Geburtserfahrung und die ersten Wochen als frischgebackene Mama. Besonders wichtig war ihr dabei vor allem eines: das Wohlergehen ihres Babys – und nicht ein perfektes Geburtserlebnis. "Ich habe wirklich einfach auf meine Ärzte und Krankenschwestern gehört", erzählt die 34-Jährige dem Magazin. "Ich bin meinen Instinkten gefolgt, aber am Ende des Tages war ich so eingestellt: Was auch immer mein Arzt tun möchte, ich mache es mit."

Neben ihrem Mann Jimmy steht Samara in ihrer neuen Rolle als Mutter auch eine ganze Reihe enger Freundinnen und ihre eigene Mutter zur Seite. "Es war so schön, sie bei mir zu haben, als das Baby frisch auf der Welt war – eine echte Bindungserfahrung", schwärmt die Schauspielerin über ihre Mutter. Auch ihre Freundinnen, darunter ihre Kollegin Margot Robbie (35), mit der sie gemeinsam in "Babylon" zu sehen war, hatten sie bereits während der Schwangerschaft unterstützt. "All meine Mädels hier, die selbst Mamas sind, waren einfach so lieb", sagte Samara gegenüber People und fügte hinzu: "Sie alle sagen mir: Mach es auf deine Weise. Was auch immer sich für dich richtig anfühlt."

Ihren Babybauch hatte Samara bereits im Dezember auf Instagram mit einem Augenzwinkern enthüllt – mit einem Beitrag, der auf ihren Film "Ready or Not 2: Here I Come" anspielte. Dass ihr Baby bereits auf der Welt ist, zeigte sich kürzlich auch auf dem Red Carpet in Los Angeles, wo die Schauspielerin beim Event zum Film "Carolina Caroline" ohne Babybauch und in einem cremefarbenen Outfit erschienen war. Weder der Name des Babys noch weitere Details über die Geburt hatte das Paar zu dem Zeitpunkt öffentlich gemacht. Auch ihre tierischen Mitbewohner scheinen sich mit der neuen Situation arrangiert zu haben: "Die Katze weiß eigentlich nicht so recht, was gerade passiert", lacht Samara im Interview. "Sie haben sie weder angepinkelt noch sonst irgendetwas Aggressives getan. Sie scheinen okay zu sein."

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Getty Images Samara Weaving bei der Fashion Week in Paris

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Getty Images Samara Weaving bei der LACMA Art+Film Gala 2025 in Los Angeles

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Instagram / samweaving Samara Weaving, Dezember 2025