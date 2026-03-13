Wegen "Tau mich auf": Zartmann im Kreuzfeuer der Kritik

Der Sänger Zartmann sieht sich mit überraschend heftiger Kritik konfrontiert. Die Initiative Zora Hamburg wirft dem Musiker in einem ausführlichen Instagram-Beitrag vor, in seinen Songs ein problematisches Frauenbild zu vermitteln. Besonders im Fokus der Vorwürfe steht sein Song "Tau mich auf", der laut der Organisation eine einseitige emotionale Ausbeutung von Frauen verherrliche. Die Aktivistinnen kritisieren, dass Zartmann Frauen in seinen Texten als Objekte darstelle, die ihm durch ihre Nähe und Wärme aus seiner maskulinen Gefühlskälte heraushelfen sollen. Während der Künstler sich in der Öffentlichkeit betont sensibel und feministisch gebe, verstecke er ein rückschrittliches Frauenbild hinter verträumten Lyrics, so die Organisation.

In ihrem Post, der zeitlich mit einem Konzert des Sängers in Hamburg zusammenfiel, erklärte Zora Hamburg, dass die Objektifizierung weiblich gelesener Personen in Indiemusik anders als in Rap-Songs stattfinde. Statt einer körperlichen Sexualisierung werde die Frau als Objekt seiner Begierde dargestellt, das ihm helfen solle, seinen Weltschmerz zu überwinden. "Er begehrt sie, nicht für sie als Menschen, sondern für das, was sie leisten und herstellen kann: Wärme, Nähe, Intimität", heißt es in dem Beitrag. Zartmann selbst bezog laut der Berliner Zeitung bei seinem Tourabschluss in der Max-Schmeling-Halle im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg vor wenigen Tagen zumindest indirekt Stellung und sprach sich deutlich gegen Hass im Netz aus.

Auf Social Media fielen die Reaktionen unterschiedlich aus: Während einige die offene Kritik der Hamburger Organisation lobten, gaben andere an, die Vorwürfe nicht nachvollziehen zu können. Fans beschreiben den Sänger als nahbaren Künstler, dessen melancholische Songs ihnen selbst bereits durch schwierige Zeiten geholfen hätten. Zartmann startete seine Karriere 2021 in der Indie-Szene und machte sich schnell durch intensive Live-Auftritte einen Namen. Seine Mischung aus introspektiven Texten und sanften Melodien brachte ihm eine treue Fangemeinde und Auftritte auf renommierten Festivals ein. Mit dem Hit "Tau mich auf" landete er im Frühjahr 2025 auf Platz 1 der deutschen Singlecharts.

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Panama Pictures Zartmann bei der Verleihung der 1Live Krone 2024 in Bielefeld

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Instagram / zartmann Zartmann, Popsänger und Rapper

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Instagram / zartmann Zartmann zum Release seines Albums "Schönhauser" im April 2025