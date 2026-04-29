Enttäuschung: Ryan Reynolds dämpft Hoffnung auf "Deadpool 4"

Schlechte Nachrichten für alle Fans des Söldners im roten Anzug: Ryan Reynolds (49) hat im Gespräch mit Sunday Today die Hoffnungen auf einen weiteren Deadpool-Solofilm gedämpft. Der Schauspieler verriet zwar, dass er bereits an neuem Material für seinen kultigen Marvel-Charakter schreibe – doch einen neuen Film, in dem Wade Wilson die Hauptrolle spielt, werde es aller Voraussicht nach nicht geben. Ryan sieht die Figur künftig eher als Teil eines Ensembles: "Ich glaube nicht, dass ich ihn noch einmal in den Mittelpunkt stelle. Er ist eine Nebenfigur. Er ist ein Typ, der sich gut in einer Gruppe macht."

Damit lässt Ryan die Spekulationen um einen möglichen Auftritt in Avengers 5: Doomsday neu aufflammen. Der Marvel-Blockbuster, der am 16. Dezember 2026 in die deutschen Kinos kommt, versammelt eine ganze Reihe von Superhelden und Superschurken – darunter Chris Hemsworth (42), Florence Pugh (30), Vanessa Kirby (38), Sebastian Stan (43) und Pedro Pascal (51). Das wäre genau das Umfeld, in dem Deadpool laut Reynolds am besten funktioniert. Der Schauspieler hatte Gerüchte über seinen Auftritt in dem Film in der Vergangenheit stets heruntergespielt.

Dass Ryan seiner Figur eher eine unterstützende Rolle zugedacht hat, ist keine völlig neue Überlegung. Bereits Ende 2024 erklärte er gegenüber Variety, Deadpool sei "viel mehr eine Nebenfigur als eine Hauptrolle" – und fügte damals hinzu, er würde "glücklich" damit sein, als fünfte Banane in einem anderen Film aufzutauchen. Zuletzt kursierten hingegen Berichte, wonach Marvel einen vierten "Deadpool"-Film plane, in dem Ryan erneut als Wade Wilson zu sehen sein soll – angeblich als erster MCU-Film nach "Avengers 6: Secret Wars". Seine aktuellen Aussagen legen nun allerdings nahe, dass diese Pläne – sofern es sie gab – überdacht werden könnten.

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Getty Images Ryan Reynolds beim Special Screening von "John Candy: I Like Me" in Los Angeles, Oktober 2025

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ActionPress/Collection Christophel Ryan Reynolds in "Deadpool 2"

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego