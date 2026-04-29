La Toya Jackson klärt auf: Darum fehlt Janet im Biopic

Beim Biopic über den verstorbenen King of Pop Michael Jackson (†50) fällt eine Abwesenheit besonders auf: Seine Schwester Janet Jackson (59) taucht in dem Film schlicht nicht als Figur auf. Bei der Filmpremiere in Hollywood erklärte nun ihre Schwester La Toya Jackson (69), warum das so ist. Gegenüber Variety verriet sie auf dem roten Teppich: "Ich wünschte, alle wären in dem Film. Sie wurde gefragt und hat freundlich abgelehnt, also muss man ihren Wunsch respektieren." Demnach war es Janets eigene Entscheidung, nicht Teil des Projekts zu sein. "Michael" startet am 24. April in den Kinos.

Regisseur Antoine Fuqua (60) äußerte sich ebenfalls zu Janets Abwesenheit und betonte, dass diese keine negativen Auswirkungen auf ihre Beziehung habe. "Ich habe so viel Respekt und Liebe für Janet, aber weißt du, das ist in Ordnung. Sie unterstützt Jaafar, und das ist es, was zählt", so Antoine. In der Hauptrolle des Films ist Jaafar Jackson zu sehen, Michaels Neffe, der seinen berühmten Onkel verkörpert. La Toya zeigte sich von seiner Leistung begeistert: "Jaafar war absolut fabelhaft. Wir alle vergessen und denken, wir sehen Mike zu. Es ist, als ob man sagt: 'Oh, ich hatte vergessen, dass das Jaafar ist.' Er hat wirklich abgeliefert und einen großartigen Job gemacht", schwärmte sie gegenüber Variety.

Trotz Janets Abwesenheit ist ein Großteil der Jackson-Familie in das Projekt eingebunden. Mehrere Geschwister nahmen an der Premiere teil, und Michaels Sohn Prince (29) ist sogar als ausführender Produzent an dem Film beteiligt. Die Unterstützung durch die Familie war Antoine nach eigener Aussage ein wichtiges Anliegen: "Man erzählt das Leben von jemandem und möchte sichergehen, dass sie damit glücklich sind." Michael und Janet gelten als zwei der bekanntesten Mitglieder der berühmten Jackson-Familie, die aus insgesamt neun Geschwistern besteht. Beide feierten im Laufe ihrer Karriere enorme Erfolge in der Musikbranche.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: La Toya und Janet Jackson

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Getty Images Bigi Jackson, Prince Jackson, Jackie Jackson, Jermaine Jackson und Marlon Jackson bei der "Michael" Global Fan Premiere in Berlin

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Getty Images LaToya Jackson, Michael Jackson, Janet Jackson und Tito Jackson im August 2004