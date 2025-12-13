Pitbull und Capaldi rocken 2026 das Lollapalooza in Berlin

Das Lollapalooza-Festival in Berlin hat sein Line-up für 2026 veröffentlicht und bringt gleich mehrere Weltstars in die Hauptstadt! Neben dem amerikanischen Rapper Pitbull (44) wird auch der schottische Musiker Lewis Capaldi (29) auf der Bühne stehen. Das Festival findet am 18. und 19. Juli im Olympiapark statt und verspricht mit weiteren Künstlern wie Lorde (29), Lily Allen (40), Zara Larsson (27) und Zartmann eines der Highlights des Konzertjahres zu werden.

Die Mischung könnte kaum breiter sein: Wer tanzen will, bekommt die Partyformel von Pitbull serviert, dessen Deutschland-Shows zuletzt im Nu ausverkauft waren und bei denen ganze Reihen im Anzug-und-Krawatte-Look den Kult um den Rapper feiern. Wer es sanfter mag, freut sich auf Lewis, der nach seiner Tour-Pause wegen seiner Tourette-Erkrankung wieder regelmäßig live auftritt und Deutschland im Juli auf die Liste setzt. Zartmann feiert als Berliner bei dem zweitägigen Event ein Heimspiel. Für starke Frauenstimmen ist ebenfalls gesorgt: Lily, die mit dem neuen Album "West End Girl" unterwegs ist, steht neben Lorde, die mit "Royals" zur Weltpop-Größe wurde und Millionen Follower vereint. Dazu kommt Zara Larsson, die seit Jahren zuverlässig Charts-Hooks liefert. Außerdem werden Jolle, Teddy Swims oder Makko erwartet.

Das Festival musste sich in den letzten Jahren wechselnder Kritik und Begeisterung stellen. Wurde das vergangene Lollapalooza wegen seines schwachen Line-Ups kritisiert, trotzte Haupt-Act Justin Timberlake (44) dem strömenden Regen in Berlin und begeisterte Tausende Fans mit einer beeindruckenden Show. Im kommenden Jahr lassen es die Veranstalter also ordentlich krachen, indem sich die Weltstars die Klinke in die Hand geben.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Pitbull, Lewis Capaldi

Getty Images Lorde, Sängerin

IMAGO / Future Image / B. Insinger Zartmann bei der Bambi-Verleihung, München 2025