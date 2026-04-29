"Müde, aber glücklich": Sarah Joelle Jahnel teilt Babyfotos

Sarah Joelle Jahnel (36) schwebt im Babyglück: Die Sängerin ist vor Kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden und präsentiert nun auf Instagram erste Fotos mit ihrem Sohn Henry. Auf den neuen Aufnahmen zeigt sich Sarah mit dem kleinen Jungen im Arm. Der Nachwuchs kam früher als erwartet zur Welt, wirkt auf den Bildern aber ganz entspannt und friedlich. In einem Leoparden-Schlafanzug gekleidet, blickt die frischgebackene Mama ihren Sohn liebevoll an und verrät ihren Followern mit wenigen Worten, wie es ihr nach der Geburt geht.

Zu dem intimen Schnappschuss schreibt Sarah schlicht: "Müde, aber glücklich." Auf einem zweiten Foto, das sie ebenfalls in ihrer Instagram-Story teilt, liegt das Mama-Sohn-Duo in einem Krankenhausbett. Die TV-Bekanntheit formt mit den Lippen einen Kussmund in Richtung Kamera, während Henry dick eingepackt vor ihr liegt und kuschelt. In dem Beitrag markiert sie auch ihren Partner Harry und fügt die emotionale Botschaft hinzu: "Wir vermissen dich." Damit macht die Reality-Bekanntheit deutlich, dass der Papa in diesem besonderen Moment offenbar nicht an ihrer Seite sein kann.

Wie Sarah vor Kurzem der Bild verriet, kam Henry am frühen Samstagmorgen um 5:30 Uhr in einer Kölner Klinik zur Welt. Eigentlich war der Termin erst für Mitte Mai geplant. Umso größer die Überraschung, dass es dann plötzlich so schnell ging. "Die Geburt meiner Tochter hat damals 30 Stunden gedauert, jetzt war alles in drei Stunden erledigt", erklärte sie und fügte hinzu: "Aber der Kleine ist gesund und munter!" Besonders verrückt: Als die Wehen losgingen, war Sarah eigentlich auf dem Sprung zu Sam Dylans (35) Reality-Talkshow "Nightfever", wo sie als Gast eingeladen war.

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Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihr Sohn Henry, April 2026

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Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und Baby Henry, April 2026

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Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihr Freund, 2025